Нетаньяху пригрозил возобновить боевые действия в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил палестинской группировке «Хамас» возобновлением боевых действий в секторе Газа в случае, если она не вернет девять заложников, которые уже были оговорены в рамках соглашения о перемирии. Его слова передает израильский портал Mako.
«Если «Хамас» не вернет наших заложников к вечеру 15 февраля, то соглашение по прекращению огня прекратится, и ЦАХАЛ вернется к интенсивным боевым действиям, пока «Хамас» не будет окончательно побежден», – сказал Нетаньяху.
Источник Mako уточнил, что после заседания кабинета министров 11 февраля, на котором обсуждалось будущее соглашения по Газе, депутаты приняли позицию президента США Дональда Трампа о необходимости вернуть заложников к полудню 15 февраля. Кабинет министров направил посредникам сообщение о том, что, если «Хамас» освободит трех похищенных, то сделка будет продолжать действовать. Час спустя они ужесточили требования: палестинской группировке необходимо освободить всех девятерых заложников.
10 февраля представитель «Хамаса» Абу Убейда сообщил, что группировка отложила запланированный на 15 февраля обмен заложниками из-за «нарушения Израилем соглашения» по Газе. По его утверждениям, израильская армия препятствует доставке гуманитарной помощи в анклав и притесняет палестинцев. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что решение «Хамаса» является нарушением сделки.
11 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в соцсети X призвал «Хамас» продолжить процесс освобождения израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.
19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом». Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боевых действий в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.