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Нетаньяху пригрозил возобновить боевые действия в секторе Газа

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил палестинской группировке «Хамас» возобновлением боевых действий в секторе Газа в случае, если она не вернет девять заложников, которые уже были оговорены в рамках соглашения о перемирии. Его слова передает израильский портал Mako.

«Если «Хамас» не вернет наших заложников к вечеру 15 февраля, то соглашение по прекращению огня прекратится, и ЦАХАЛ вернется к интенсивным боевым действиям, пока «Хамас» не будет окончательно побежден», – сказал Нетаньяху.

Источник Mako уточнил, что после заседания кабинета министров 11 февраля, на котором обсуждалось будущее соглашения по Газе, депутаты приняли позицию президента США Дональда Трампа о необходимости вернуть заложников к полудню 15 февраля. Кабинет министров направил посредникам сообщение о том, что, если «Хамас» освободит трех похищенных, то сделка будет продолжать действовать. Час спустя они ужесточили требования: палестинской группировке необходимо освободить всех девятерых заложников.

10 февраля представитель «Хамаса» Абу Убейда сообщил, что группировка отложила запланированный на 15 февраля обмен заложниками из-за «нарушения Израилем соглашения» по Газе. По его утверждениям, израильская армия препятствует доставке гуманитарной помощи в анклав и притесняет палестинцев. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что решение «Хамаса» является нарушением сделки.

11 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в соцсети X призвал «Хамас» продолжить процесс освобождения израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом». Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боевых действий в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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