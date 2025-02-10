«Хамас» отложил освобождение заложников из-за «несоблюдения Израилем соглашения»

Позднее член политбюро палестинской группировки «Хамас» Басем Наим заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа находится под угрозой срыва. Об этом писало Agence France-Presse (AFP). В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна добьется полного уничтожения движения «Хамас» и возвращения всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом он сообщил в специальном видеообращении во время визита в США.