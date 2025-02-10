«Хамас» отложил освобождение заложников из-за «несоблюдения Израилем соглашения»
Палестинская группировка «Хамас» отложила запланированный на 15 февраля обмен заложниками из-за «нарушения Израилем соглашения» по сектору Газа, заявил представитель группировки Абу Убейда. Его слова передает The Times of Israel.
«Хамас» утверждает, что израильская армия препятствует доставке гуманитарной помощи в Газу и притесняет палестинцев, возвращающихся на север анклава. Группировка требует от Израиля «компенсации за прошлые нарушения», в противном случае освобождение заложников будет прервано.
8 февраля состоялся очередной обмен пленными и заключенными между Израилем и палестинской стороной. Освобожденные – 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви.
Позднее член политбюро палестинской группировки «Хамас» Басем Наим заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа находится под угрозой срыва. Об этом писало Agence France-Presse (AFP). В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна добьется полного уничтожения движения «Хамас» и возвращения всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом он сообщил в специальном видеообращении во время визита в США.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.
4 февраля представитель «Хамаса» Абдель Латиф аль-Кануа сообщил о начале переговоров по второму этапу реализации соглашения о прекращении огня в Газе.