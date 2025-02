DOGE заявил о планах США потратить $10 млн на обрезание мужчин в Мозамбике

В число задач департамента входит борьба с правительственной бюрократией, сокращение ненужных расходов и реструктуризация федеральных агентств. Руководителем DOGE после победы на выборах президента США Дональда Трампа стал бизнесмен Илон Маск. Департамент в феврале сообщил, что власти США прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press, а Маск назвал государственные траты на СМИ растратой денег налогоплательщиков.