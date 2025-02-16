DOGE заявил о планах США потратить $10 млн на обрезание мужчин в Мозамбике

В частности, $10 млн планировалось направить на «добровольное медицинское мужское обрезание в Мозамбике», $14 млн – на «улучшение государственных закупок» в Сербии, а $22 млн – на «инклюзивный и представительный политический процесс» в Молдавии». США также хотели потратить почти $40 млн на меры в Непале – $20 млн предполагалось направить на «фискальный федерализм» и $19 млн – на «обсуждение вопросов биоразнообразия», следует из публикации департамента. Кроме того, $29 млн должны были пойти на «укрепление политического ландшафта в Бангладеш».