DOGE заявил о планах США потратить $10 млн на обрезание мужчин в Мозамбике
Американский департамент эффективности государственного управления (DOGE) сообщил, что США планировали потратить $10 млн на добровольное мужское обрезание в Мозамбике и повышение уровня инклюзивности выборов в Молдавии. Эти и другие запланированные траты отменены, сообщается в аккаунте DOGE в X.
«Американские налогоплательщики должны были потратить деньги на следующие пункты, каждый из которых был отменен», – говорится в публикации.
В частности, $10 млн планировалось направить на «добровольное медицинское мужское обрезание в Мозамбике», $14 млн – на «улучшение государственных закупок» в Сербии, а $22 млн – на «инклюзивный и представительный политический процесс» в Молдавии». США также хотели потратить почти $40 млн на меры в Непале – $20 млн предполагалось направить на «фискальный федерализм» и $19 млн – на «обсуждение вопросов биоразнообразия», следует из публикации департамента. Кроме того, $29 млн должны были пойти на «укрепление политического ландшафта в Бангладеш».
В число задач департамента входит борьба с правительственной бюрократией, сокращение ненужных расходов и реструктуризация федеральных агентств. Руководителем DOGE после победы на выборах президента США Дональда Трампа стал бизнесмен Илон Маск. Департамент в феврале сообщил, что власти США прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press, а Маск назвал государственные траты на СМИ растратой денег налогоплательщиков.