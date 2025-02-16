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DOGE заявил о планах США потратить $10 млн на обрезание мужчин в Мозамбике

Ведомости

Американский департамент эффективности государственного управления (DOGE) сообщил, что США планировали потратить $10 млн на добровольное мужское обрезание в Мозамбике и повышение уровня инклюзивности выборов в Молдавии. Эти и другие запланированные траты отменены, сообщается в аккаунте DOGE в X.

«Американские налогоплательщики должны были потратить деньги на следующие пункты, каждый из которых был отменен», – говорится в публикации. 

В частности, $10 млн планировалось направить на «добровольное медицинское мужское обрезание в Мозамбике», $14 млн – на «улучшение государственных закупок» в Сербии, а $22 млн – на «инклюзивный и представительный политический процесс» в Молдавии». США также хотели потратить почти $40 млн на меры в Непале – $20 млн предполагалось направить на «фискальный федерализм» и $19 млн – на «обсуждение вопросов биоразнообразия», следует из публикации департамента. Кроме того, $29 млн должны были пойти на «укрепление политического ландшафта в Бангладеш».

В число задач департамента входит борьба с правительственной бюрократией, сокращение ненужных расходов и реструктуризация федеральных агентств. Руководителем DOGE после победы на выборах президента США Дональда Трампа стал бизнесмен Илон Маск. Департамент в феврале сообщил, что власти США прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press, а Маск назвал государственные траты на СМИ растратой денег налогоплательщиков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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