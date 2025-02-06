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В США отменили финансирование The New York Times, Politico и Associated Press

Ведомости

Власти США прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press. Об этом сообщил департамент эффективности госуправления (DOGE) США в соцсети X.

5 февраля руководитель департамента эффективности Илон Маск назвал государственные траты на СМИ растратой денег налогоплательщиков. Об этом он написал в X в ответ на пост с информацией о том, что власти выделяли миллионы долларов на Associated Press в последние годы.

«Руководство госдепартамента подтвердило, что сегодня это решение было отменено», – говорится в сообщении департамента в X со ссылкой на запись Маска.

Предприниматель также заявлял, что NYT является финансируемым государством СМИ. «Руководство казначейства подтвердило, что их контракты с NYT были расторгнуты сегодня», – сообщил департамент.

Ведомство сообщило об отмене финансирования Politico со стороны национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Маск стал руководителем DOGE после победы на выборах президента США Дональда Трампа. В число задач департамента входит борьба с правительственной бюрократией, сокращение ненужных расходов и реструктуризация федеральных агентств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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