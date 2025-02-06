В США отменили финансирование The New York Times, Politico и Associated Press
Власти США прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press. Об этом сообщил департамент эффективности госуправления (DOGE) США в соцсети X.
5 февраля руководитель департамента эффективности Илон Маск назвал государственные траты на СМИ растратой денег налогоплательщиков. Об этом он написал в X в ответ на пост с информацией о том, что власти выделяли миллионы долларов на Associated Press в последние годы.
«Руководство госдепартамента подтвердило, что сегодня это решение было отменено», – говорится в сообщении департамента в X со ссылкой на запись Маска.
Предприниматель также заявлял, что NYT является финансируемым государством СМИ. «Руководство казначейства подтвердило, что их контракты с NYT были расторгнуты сегодня», – сообщил департамент.
Ведомство сообщило об отмене финансирования Politico со стороны национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Маск стал руководителем DOGE после победы на выборах президента США Дональда Трампа. В число задач департамента входит борьба с правительственной бюрократией, сокращение ненужных расходов и реструктуризация федеральных агентств.