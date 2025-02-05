Маск назвал госрасходы на СМИ «растратой» денег налогоплательщиков
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск заявил, что государственные траты на СМИ являются «растратой» денег налогоплательщиков.
«Ненадолго. Это явная растрата денег налогоплательщиков», – написал он в соцсети Х в ответ на пост с информацией о том, что власти выделяли миллионы долларов на Associated Press в последние годы.
После победы на выборах президент США Дональд Трамп назначил Маска руководителем департамента эффективности государственного управления (DOGE). Задачи DOGE – бороться с правительственной бюрократией, сокращать ненужные расходы и реструктурировать федеральные агентства.