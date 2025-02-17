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Зеленский запросил у Запада аналогичные Израилю гарантии безопасности

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский запросил у западных союзников гарантии безопасности, аналогичные тем, которые были предоставлены Израилю. Об этом он заявил в интервью NBC.

Зеленский вспомнил о ракетной атаке Ирана на Израиль в апреле 2024 г., когда в ее отражении участвовали США, Франция и Великобритания. «Это означает, что у них [Израиля] есть гарантии безопасности. Конкретные гарантии безопасности от США, Франции, Великобритании и других союзников. Я думаю, мы в этом очень нуждаемся», – сказал украинский президент, подчеркнув, что при этом Израиль не член НАТО.

Зеленский также рассказал о необходимости «мощного пакета» вооружений: о ракетах, которые необходимо разместить на территории Украины, и о многочисленной армии, сопоставимой с российской.

Кроме того, по словам украинского лидера, Киев нуждается во вступлении в Евросоюз и в американских инвестициях.

16 февраля стало известно, что военная помощь пропадает на Украине еще до ее доставки в учебные центры. Об этом писала британская газета The Telegraph со ссылкой на источник. Часть оборудования в рамках военных поставок пропадает до поступления на военные полигоны, следует из материала. Кроме того, издание пишет о хищениях деталей транспортных средств, в том числе ремней безопасности.

За день до этой новости премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европе срочно нужен собственный план действий в отношении Украины и своей безопасности, иначе будущее европейских стран будут определять другие «глобальные игроки».

Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 14–16 февраля, призвал создать «вооруженные силы Европы» и признал потерю республикой около 4000 кв. км территории.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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