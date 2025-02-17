Зеленский запросил у Запада аналогичные Израилю гарантии безопасности

Зеленский вспомнил о ракетной атаке Ирана на Израиль в апреле 2024 г., когда в ее отражении участвовали США, Франция и Великобритания. «Это означает, что у них [Израиля] есть гарантии безопасности. Конкретные гарантии безопасности от США, Франции, Великобритании и других союзников. Я думаю, мы в этом очень нуждаемся», – сказал украинский президент, подчеркнув, что при этом Израиль не член НАТО.