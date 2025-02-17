Зеленский запросил у Запада аналогичные Израилю гарантии безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский запросил у западных союзников гарантии безопасности, аналогичные тем, которые были предоставлены Израилю. Об этом он заявил в интервью NBC.
Зеленский вспомнил о ракетной атаке Ирана на Израиль в апреле 2024 г., когда в ее отражении участвовали США, Франция и Великобритания. «Это означает, что у них [Израиля] есть гарантии безопасности. Конкретные гарантии безопасности от США, Франции, Великобритании и других союзников. Я думаю, мы в этом очень нуждаемся», – сказал украинский президент, подчеркнув, что при этом Израиль не член НАТО.
Зеленский также рассказал о необходимости «мощного пакета» вооружений: о ракетах, которые необходимо разместить на территории Украины, и о многочисленной армии, сопоставимой с российской.
Кроме того, по словам украинского лидера, Киев нуждается во вступлении в Евросоюз и в американских инвестициях.
16 февраля стало известно, что военная помощь пропадает на Украине еще до ее доставки в учебные центры. Об этом писала британская газета The Telegraph со ссылкой на источник. Часть оборудования в рамках военных поставок пропадает до поступления на военные полигоны, следует из материала. Кроме того, издание пишет о хищениях деталей транспортных средств, в том числе ремней безопасности.
За день до этой новости премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европе срочно нужен собственный план действий в отношении Украины и своей безопасности, иначе будущее европейских стран будут определять другие «глобальные игроки».
Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 14–16 февраля, призвал создать «вооруженные силы Европы» и признал потерю республикой около 4000 кв. км территории.