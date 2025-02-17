Путин пожелал удачи на выборах губернатору Камчатского края Солодову
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым поддержал его желание выдвинуться на второй срок и пожелал удачи. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Солодов рассказал главе государства о планах выдвигаться на второй срок в сентябре 2025 г. Он выразил готовность трудиться на любом участке по поручению Путина, но попросил поддержать выдвижение на новый срок губернатора Камчатского края, поскольку «много чего сделать предстоит, довести до результата».
«Самое главное – поддержка людей. Но в целом у вас все получается, поэтому я желаю вам удачи», – отметил Путин.
Губернатор Камчатского края также рассказал президенту России о росте ожидаемой продолжительности жизни до 71,5, рождаемости – до 9,8. Показатель смертности является средним. По его словам, валовой региональный продукт за пять лет увеличился в полтора раза. За последний год он вырос на 4,4%.
С июня 2018 г. по апрель 2020 г. Солодов возглавлял правительство Якутии, а до этого работал в Минвостокразвития. В апреле 2020 г. он был назначен врио губернатора Камчатского края. Пост губернатора занимает с 21 сентября 2020 г. На выборах главы региона набрал 80,51% голосов избирателей.