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Путин пожелал удачи на выборах губернатору Камчатского края Солодову

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым поддержал его желание выдвинуться на второй срок и пожелал удачи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Солодов рассказал главе государства о планах выдвигаться на второй срок в сентябре 2025 г. Он выразил готовность трудиться на любом участке по поручению Путина, но попросил поддержать выдвижение на новый срок губернатора Камчатского края, поскольку «много чего сделать предстоит, довести до результата».

«Самое главное – поддержка людей. Но в целом у вас все получается, поэтому я желаю вам удачи», – отметил Путин.

Губернатор Камчатского края также рассказал президенту России о росте ожидаемой продолжительности жизни до 71,5, рождаемости – до 9,8. Показатель смертности является средним. По его словам, валовой региональный продукт за пять лет увеличился в полтора раза. За последний год он вырос на 4,4%.

С июня 2018 г. по апрель 2020 г. Солодов возглавлял правительство Якутии, а до этого работал в Минвостокразвития. В апреле 2020 г. он был назначен врио губернатора Камчатского края. Пост губернатора занимает с 21 сентября 2020 г. На выборах главы региона набрал 80,51% голосов избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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