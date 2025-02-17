Путин пожелал удачи на выборах губернатору Камчатского края Солодову

С июня 2018 г. по апрель 2020 г. Солодов возглавлял правительство Якутии, а до этого работал в Минвостокразвития. В апреле 2020 г. он был назначен врио губернатора Камчатского края. Пост губернатора занимает с 21 сентября 2020 г. На выборах главы региона набрал 80,51% голосов избирателей.