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Зеленский приедет в Саудовскую Аравию 19 февраля

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Саудовскую Аравию 19 февраля после встречи официальных лиц Москвы и Вашингтона, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в комментарии AFP. По его словам, визит президента планировался давно.

Как заявил ранее Зеленский, визит в Саудовскую Аравию носит гуманитарные цели, а встречи с представителями РФ или США не запланированы. В частности, украинская сторона поднимает вопрос о снижении цен на нефть. Более того, в ходе пресс-конференции 17 февраля Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах в Эр-Рияде, не была осведомлена о них, а также не будет признавать любые договоренности по мирному урегулированию.

«А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», – заявил глава Украины. При этом Зеленский 16 февраля прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), также с гуманитарным визитом. Как подчеркивает портал France24, ОАЭ выступает важным медиатором в российско-украинских отношениях.

В Эр-Рияде 18 февраля пройдут первые за долгое время российско-американские переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, 17 февраля в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина вылетают министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Песков не стал комментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в переговорах будет также участвовать глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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