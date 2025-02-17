Зеленский приедет в Саудовскую Аравию 19 февраля

Как заявил ранее Зеленский, визит в Саудовскую Аравию носит гуманитарные цели, а встречи с представителями РФ или США не запланированы. В частности, украинская сторона поднимает вопрос о снижении цен на нефть. Более того, в ходе пресс-конференции 17 февраля Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах в Эр-Рияде, не была осведомлена о них, а также не будет признавать любые договоренности по мирному урегулированию.