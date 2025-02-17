Зеленский приедет в Саудовскую Аравию 19 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Саудовскую Аравию 19 февраля после встречи официальных лиц Москвы и Вашингтона, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в комментарии AFP. По его словам, визит президента планировался давно.
Как заявил ранее Зеленский, визит в Саудовскую Аравию носит гуманитарные цели, а встречи с представителями РФ или США не запланированы. В частности, украинская сторона поднимает вопрос о снижении цен на нефть. Более того, в ходе пресс-конференции 17 февраля Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах в Эр-Рияде, не была осведомлена о них, а также не будет признавать любые договоренности по мирному урегулированию.
«А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», – заявил глава Украины. При этом Зеленский 16 февраля прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), также с гуманитарным визитом. Как подчеркивает портал France24, ОАЭ выступает важным медиатором в российско-украинских отношениях.
В Эр-Рияде 18 февраля пройдут первые за долгое время российско-американские переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, 17 февраля в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина вылетают министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Песков не стал комментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в переговорах будет также участвовать глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.