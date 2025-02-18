Мелони выразила недовольство консультациями по Украине в Париже
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против «антитрамповского формата» встреч европейских лидеров в связи с экстренным саммитом в Париже по украинскому вопросу, созванным президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет Il Sole 24 Ore.
По мнению Мелони, США работают над достижением мира.
«И мы должны внести свою лепту», – сказала она.
Отмечается, что «никто в Риме не сомневается в срочности момента» после «неожиданного ускорения» американского президента Дональда Трампа и организации встречи делегаций России и США в Саудовской Аравии для изучения условий мирных переговоров. При этом, по мнению итальянских властей, к переговорам нужно было привлечь страны Балтии, а также Швецию и Финляндию.
Мелони также считает, что естественным местом для принятия совместных решений 27 стран Евросоюза должен был стать Брюссель, потому что их должны были услышать «те страны, которые имеют сотни километров границы с Россией».
Премьер Италии также обратила внимание на то, что гипотеза о размещении европейских солдат является «самым сложным и наименее эффективным» вариантом, особенно без адекватных «гарантий безопасности» для Киева.
«Экстренный» саммит ЕС в Париже был созван Макроном вечером 17 февраля – в канун переговоров России и США по Украине в Саудовской Аравии. Целью встречи была обозначена выработка европейской позиции по урегулированию конфликта. Кроме Макрона участие в саммите приняли главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По данным BFMTV, перед встречей Макрон провел телефонный разговор с Трампом.