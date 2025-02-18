Мелони выразила недовольство консультациями по Украине в Париже

Отмечается, что «никто в Риме не сомневается в срочности момента» после «неожиданного ускорения» американского президента Дональда Трампа и организации встречи делегаций России и США в Саудовской Аравии для изучения условий мирных переговоров. При этом, по мнению итальянских властей, к переговорам нужно было привлечь страны Балтии, а также Швецию и Финляндию.