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Мелони выразила недовольство консультациями по Украине в Париже

Ведомости

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против «антитрамповского формата» встреч европейских лидеров в связи с экстренным саммитом в Париже по украинскому вопросу, созванным президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет Il Sole 24 Ore.

По мнению Мелони, США работают над достижением мира.

«И мы должны внести свою лепту», – сказала она.

Отмечается, что «никто в Риме не сомневается в срочности момента» после «неожиданного ускорения» американского президента Дональда Трампа и организации встречи делегаций России и США в Саудовской Аравии для изучения условий мирных переговоров. При этом, по мнению итальянских властей, к переговорам нужно было привлечь страны Балтии, а также Швецию и Финляндию.

Мелони также считает, что естественным местом для принятия совместных решений 27 стран Евросоюза должен был стать Брюссель, потому что их должны были услышать «те страны, которые имеют сотни километров границы с Россией».

Премьер Италии также обратила внимание на то, что гипотеза о размещении европейских солдат является «самым сложным и наименее эффективным» вариантом, особенно без адекватных «гарантий безопасности» для Киева.

«Экстренный» саммит ЕС в Париже был созван Макроном вечером 17 февраля – в канун переговоров России и США по Украине в Саудовской Аравии. Целью встречи была обозначена выработка европейской позиции по урегулированию конфликта. Кроме Макрона участие в саммите приняли главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По данным BFMTV, перед встречей Макрон провел телефонный разговор с Трампом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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