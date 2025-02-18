Европейцы хватаются за место в урегулировании на Украине

Европейцы хватаются за место в урегулировании на УкраинеЕС приходится напоминать о себе США и думать об отправке войск в зону конфликта
Вечером 17 февраля в Париже, в канун российско-американских переговоров в Саудовской Аравии по Украине, начался созванный президентом Франции Эмманюэлем Макроном «экстренный» саммит Евросоюза (ЕС). Его цель – выработка европейской позиции по урегулированию конфликта. В Елисейском дворце кроме Макрона собрались главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Как сообщает BFMTV, перед встречей Макрон созвонился с президентом США Дональдом Трампом, разговор продлился «около 20 минут».
Фон дер Ляйен написала в Х, что безопасность Европы находится «в переломном моменте»: «Речь идет об Украине, но это касается и нас. Нам нужно срочно привести себя в порядок. Нам нужен рывок в нашей защите». Председатель Евросовета Кошта назвал саммит в Париже «началом процесса», где ЕС сыграет «центральную роль». Он добавил, что во французской столице будут все партнеры, «приверженные миру и безопасности в Европе». Financial Times Кошта заявил, что членам ЕС необходимо обсуждать с Россией контуры архитектуры безопасности и они «должны стать ключевыми участниками разработки новой ее архитектуры». Кошта сказал, что угроза со стороны России касается, в частности, Прибалтики.
При этом глава МИД России Сергей Лавров днем 17 февраля заявил, что ему не понятно, «что делать» Европе за столом переговоров по Украине. «Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами, по обычаю своему и по своему нраву и привычкам, будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?» – сказал Лавров. Напомнил он и о том, что у европейцев уже «был шанс» сыграть позитивную роль в 2014 г. в посредничестве между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами евромайдана.
Первые реплики участников саммита в Париже совпали с публикацией The Washington Post. Там говорится, что последняя версия плана «миротворческого контингента» европейцев на Украине подразумевает до 30 000 солдат. Президент Украины Владимир Зеленский сам требовал посылку «миротворцев» как замену НАТО для Киева: 22 января, на форуме в Давосе, – 200 000, а 13 февраля, перед Мюнхенской конференцией, – уже 100 000. 17 февраля Зеленский заявил, что такой контингент на Украине «может стать первым шагом для создания объединенной армии Европы», которая будет «воевать с Россией при повторной агрессии». Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил LCI 16 февраля, что переговоры о развертывании французских, британских и польских войск, «трех великих европейских армий», уже идут для обеспечения «прочного мира».
Но о готовности отправить солдат на Украину заявил лишь британский премьер Кир Стармер. Он намерен встретиться с Трампом на следующей неделе. Премьер Польши Дональд Туск говорит, что Варшава «не рассматривает отправку солдат» на Украину, равно как и премьер Словакии Роберт Фицо. В правительстве ФРГ сочли вопрос «преждевременным», немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что самой Украине «нужна очень сильная армия, чтобы в случае заключения мира на нее больше не напали».
Войска США в миротворцы ЕС
Reuters 16 февраля сообщало об опросах Вашингтоном стран ЕС о готовности слать солдат на Украину. Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в феврале попросит их разъяснить, какие гарантии они готовы дать Киеву и как будут реагировать при «атаке» войск Россией, пишет Bloomberg. Посетит Келлог 20 февраля и Украину, анонсировал Зеленский. Члены Еврокомиссии посетят Киев 24 февраля. Глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил Bloomberg сокращение войск США в Европе. По его словам, это не отказ американцев от обязательств НАТО, но вывод части из 100 000 военнослужащих США возможен из-за их «обязательств в [регионе] Тихого океана». Россия требовала от Запада зимой 2021–2022 гг. вывода войск из вошедших после 1997 г. в НАТО стран Восточной Европы. Замглавы МИД России Сергей Рябков тогда советовал альянсу «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 г.».
Сейчас, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Егор Сергеев, у ЕС, скорее, отсутствует ресурс для военной миссии на Украине. Но в нынешних условиях не стоит недооценивать потенциал таких шагов, так как в европейском истеблишменте доминируют настроения о «геополитическом пробуждении» ЕС, предупреждает аналитик.
Саммит в Париже необходим ЕС: в глазах общественного мнения его членов он будто отстранен от урегулирования на Украине, считает Сергеев. Встреча должна продемонстрировать, что Брюссель не устраивает такое положение вещей, говорит эксперт. У мероприятия могут быть и практические цели – выработка совместных шагов, – но потенциал их невелик, полагает Сергеев.
Конфликт на Украине придает дополнительную субъектность и стимулы интеграционным инициативам ЕС, став фактором внутренней политики его стран, напоминает эксперт. Отказ от поддержки Украины нарушит целостность политики сообщества и может быть воспринят как его слабость. «ЕС поставил на кон много, чтобы отказываться от украинского актива», – считает Сергеев.
Европейцы по итогам Мюнхена и критики там со стороны США должны понять, что их безопасность будет обеспечиваться их же силами, говорит ведущий эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Юлия Семке. Макрон, продолжает эксперт, старается проявить себя как «лидер Европы». Он демонстрирует себя человеком, с которым Трампу можно будет говорить, а встречу продвигает как сигнал невозможности исключать ЕС из переговоров. Совсем без европейцев они вряд ли состоятся, но им нужно предложить конкретные действия. «У Европы нет вариантов, поддерживать Украину или нет. Вопрос лишь в объемах», – заключила она.