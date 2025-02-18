Европейцы хватаются за место в урегулировании на Украине

При этом глава МИД России Сергей Лавров днем 17 февраля заявил, что ему не понятно, «что делать» Европе за столом переговоров по Украине. «Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами, по обычаю своему и по своему нраву и привычкам, будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?» – сказал Лавров. Напомнил он и о том, что у европейцев уже «был шанс» сыграть позитивную роль в 2014 г. в посредничестве между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами евромайдана.