Глава РФПИ Дмитриев: бизнес США потерял $300 млрд после ухода из России

«Мы впервые озвучиваем сейчас, что американский бизнес потерял более $300 млрд, уйдя с российского рынка. Соответственно, нахождение совместных экономических путей и позитивных решений вопросов крайне важно в основном для США и для многих других стран, которые начинают понимать, что российский рынок крайне привлекателен и на нем необходимо присутствовать», – отметил глава РФПИ, добавив, что Россия надеется на позитивный диалог с США.