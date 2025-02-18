Глава РФПИ Дмитриев: бизнес США потерял $300 млрд после ухода из России
Покинув Россию, американский бизнес потерял $300 млрд, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Дмитриев подчеркнул важность экономического сотрудничества России и США, обратив внимание, что он будет отвечать за экономический аспект дискуссии с американской делегацией в Эр-Рияде.
«Мы впервые озвучиваем сейчас, что американский бизнес потерял более $300 млрд, уйдя с российского рынка. Соответственно, нахождение совместных экономических путей и позитивных решений вопросов крайне важно в основном для США и для многих других стран, которые начинают понимать, что российский рынок крайне привлекателен и на нем необходимо присутствовать», – отметил глава РФПИ, добавив, что Россия надеется на позитивный диалог с США.
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоятся переговоры американской и российской делегаций. Дмитриев представляет РФ наряду с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Глава РФПИ ранее сообщил корреспонденту CNN, что уже встретился с несколькими членами команды президента США Дональда Трампа в Эр-Рияде, и заявил, что они «отлично решают проблемы».
Ушаков рассказывал, что на встрече с делегацией США российские чиновники должны будут поднять вопрос о восстановлении отношений между двумя странами, а также обсудить начало возможных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта и перспективы контактов стран на высшем уровне.