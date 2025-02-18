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Глава РФПИ Дмитриев: бизнес США потерял $300 млрд после ухода из России

Ведомости

Покинув Россию, американский бизнес потерял $300 млрд, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев подчеркнул важность экономического сотрудничества России и США, обратив внимание, что он будет отвечать за экономический аспект дискуссии с американской делегацией в Эр-Рияде.

«Мы впервые озвучиваем сейчас, что американский бизнес потерял более $300 млрд, уйдя с российского рынка. Соответственно, нахождение совместных экономических путей и позитивных решений вопросов крайне важно в основном для США и для многих других стран, которые начинают понимать, что российский рынок крайне привлекателен и на нем необходимо присутствовать», – отметил глава РФПИ, добавив, что Россия надеется на позитивный диалог с США.

18 февраля в столице Саудовской Аравии состоятся переговоры американской и российской делегаций. Дмитриев представляет РФ наряду с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Глава РФПИ ранее сообщил корреспонденту CNN, что уже встретился с несколькими членами команды президента США Дональда Трампа в Эр-Рияде, и заявил, что они «отлично решают проблемы».

Ушаков рассказывал, что на встрече с делегацией США российские чиновники должны будут поднять вопрос о восстановлении отношений между двумя странами, а также обсудить начало возможных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта и перспективы контактов стран на высшем уровне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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