Глава РФПИ Дмитриев сообщил о встрече с членами команды Трампа в Эр-Рияде
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уже встретился с несколькими членами команды президента США Дональда Трампа в столице Саудовской Аравии и заявил, что они «отлично решают проблемы». Об этом он сообщил корреспонденту CNN.
«Все, что я могу сказать, – они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы», – сказал Дмитриев.
По словам главы РФПИ, члены делегации США пока не давали прямых обещаний своим российским коллегам.
«Я думаю, что обещание заключается в следующем: давайте проведем диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества», – отметил он.
Дмитриев также назвал неверным утверждение о том, что Россия в первую очередь стремится ослабить санкции. По его словам, экономика США и РФ может выиграть от совместной работы, и отношения двух держав «очень важны для всего мира».
Глава РФПИ является членом российской делегации на переговорах с американской стороной в Саудовской Аравии, наряду с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и помощником президента РФ Юрием Ушаковым. По словам последнего, в ходе встречи с делегацией США российские чиновники должны будут поднять вопрос о восстановлении отношений между двумя странами, обсудить начало возможных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, а также перспективы контактов стран на высшем уровне.
Переговоры США и России в Эр-Рияде состоятся 18 февраля, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Члены российской делегации смогут доложить Путину о переговорах как из Эр-Рияда, так и уже когда вернутся в Москву, отмечал представитель Кремля.