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Глава РФПИ Дмитриев сообщил о встрече с членами команды Трампа в Эр-Рияде

Ведомости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уже встретился с несколькими членами команды президента США Дональда Трампа в столице Саудовской Аравии и заявил, что они «отлично решают проблемы». Об этом он сообщил корреспонденту CNN.

«Все, что я могу сказать, – они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы», – сказал Дмитриев.

По словам главы РФПИ, члены делегации США пока не давали прямых обещаний своим российским коллегам.

«Я думаю, что обещание заключается в следующем: давайте проведем диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества», – отметил он.

Дмитриев также назвал неверным утверждение о том, что Россия в первую очередь стремится ослабить санкции. По его словам, экономика США и РФ может выиграть от совместной работы, и отношения двух держав «очень важны для всего мира».

Глава РФПИ является членом российской делегации на переговорах с американской стороной в Саудовской Аравии, наряду с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и помощником президента РФ Юрием Ушаковым. По словам последнего, в ходе встречи с делегацией США российские чиновники должны будут поднять вопрос о восстановлении отношений между двумя странами, обсудить начало возможных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, а также перспективы контактов стран на высшем уровне.

Переговоры США и России в Эр-Рияде состоятся 18 февраля, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Члены российской делегации смогут доложить Путину о переговорах как из Эр-Рияда, так и уже когда вернутся в Москву, отмечал представитель Кремля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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