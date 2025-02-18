Глава РФПИ Дмитриев сообщил о встрече с членами команды Трампа в Эр-Рияде

Глава РФПИ является членом российской делегации на переговорах с американской стороной в Саудовской Аравии, наряду с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и помощником президента РФ Юрием Ушаковым. По словам последнего, в ходе встречи с делегацией США российские чиновники должны будут поднять вопрос о восстановлении отношений между двумя странами, обсудить начало возможных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, а также перспективы контактов стран на высшем уровне.