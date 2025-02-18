Почему США и Россия выбрали Саудовскую Аравию на роль посредника

Почему США и Россия выбрали Саудовскую Аравию на роль посредникаВ Эр-Рияде состоятся первые за три года российско-американские переговоры
Россия и США выбрали Саудовскую Аравию в качестве площадки для переговоров, заявил журналистам 17 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, о возможной встрече на высшем уровне в арабском королевстве ранее упоминал американский президент Дональд Трамп, а это место устроило и российскую сторону.
По словам Пескова, 18 февраля в столицу Саудовской Аравии вылетят министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Там они планируют обсудить с американской стороной «восстановление всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовку возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов». К делегации также может присоединиться гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который будет курировать экономические вопросы переговоров, сказал Ушаков журналистам.
The Washington Post со ссылкой на слова официального представителя госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что встречу с российской делегацией проведут госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
19 февраля Саудовскую Аравию может посетить и президент Украины Владимир Зеленский, сообщило AFP. Накануне он посетит Турцию, сообщила канцелярия президента этой страны Реджепа Эрдогана, а 17 февраля он находился с визитом в соседних с Саудовской Аравией ОАЭ.
Кроме Саудовской Аравии свою территорию для ведения российско-американских переговоров также предлагала Турция. Министр иностранных дел страны Хакан Фидан на полях Мюнхенской конференции по безопасности в интервью телеканалу TRT подчеркнул, что Анкара может предложить участникам диалога больше, чем другие участники, благодаря «тесным связям с Москвой и Киевом».
Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии Трамп анонсировал 14 февраля и допустил участие в них представителей Украины. О проведении двусторонней встречи президенты США и России договорились в ходе телефонных переговоров 12 февраля. Во время разговора Трамп высказался за скорейшее прекращение боевых действий на Украине и решение проблемы мирными средствами. В свою очередь, Путин согласился с американским президентом и упомянул о необходимости устранения первопричины конфликта. Кроме того, тогда главы государств договорились об освобождении и возвращении в США Марка Фогеля, отбывавшего срок в российской тюрьме по статьям о контрабанде и незаконном обороте наркотиков. В Россию, в свою очередь, вернулся криптобизнесмен Александр Винник, который ожидал решения суда по делу о заговоре с целью отмывания денег.
Выбор руководства США и России в пользу Саудовской Аравии в качестве площадки для потенциальных переговоров обусловлен хорошими рабочими отношениями Эр-Рияда с обеими странами, поясняет старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. По его словам, Трампу комфортно работать с властями королевства и лично с наследным принцем Мохаммедом бин Сальманом. Другие традиционные ближневосточные площадки, такие как ОАЭ или Катар, вряд ли рассматривались Вашингтоном для такой роли из-за наличия проблем в двусторонних отношениях, отметил эксперт.
Проведение саммита в Саудовской Аравии существенно повысит влияние и значение в мировой политике не только королевства, но и всего Ближневосточного региона, продолжает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Ближневосточные государства настроены на увеличение собственной капитализации и для этого хотят поддерживать нормальные рабочие отношения со всеми крупными игроками. Это и есть необходимое условие для роли посредника», – добавил эксперт.
Лукьянов напомнил, что ранее традиционно роль площадки и посредника в российско-американских отношениях играли европейские государства. Но они утратили это значение в контексте российско-украинского конфликта, заняв проукраинскую позицию, заключил эксперт.