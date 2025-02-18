Почему США и Россия выбрали Саудовскую Аравию на роль посредника

Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии Трамп анонсировал 14 февраля и допустил участие в них представителей Украины. О проведении двусторонней встречи президенты США и России договорились в ходе телефонных переговоров 12 февраля. Во время разговора Трамп высказался за скорейшее прекращение боевых действий на Украине и решение проблемы мирными средствами. В свою очередь, Путин согласился с американским президентом и упомянул о необходимости устранения первопричины конфликта. Кроме того, тогда главы государств договорились об освобождении и возвращении в США Марка Фогеля, отбывавшего срок в российской тюрьме по статьям о контрабанде и незаконном обороте наркотиков. В Россию, в свою очередь, вернулся криптобизнесмен Александр Винник, который ожидал решения суда по делу о заговоре с целью отмывания денег.