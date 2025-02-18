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Отчет правительства в Госдуме запланировали на конец марта

Ведомости

Ежегодный отчет правительства в Государственной думе запланирован на конец марта. Об этом договорились премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель нижней палаты Вячеслав Володин в ходе встречи в Госдуме.

Мишустин и Володин обсудили формат мероприятия и запланировали встречи с представителями думских фракций. Кроме того, стороны затронули актуальные вопросы социально-экономического развития и реализации национальных проектов, а также взаимодействие правительства и Госдумы в части законотворческого процесса.

3 апреля 2024 г. Мишустин выступил перед Госдумой с традиционным отчетом о работе правительства за 2023 г. В ходе отчета премьер говорил о повышении благосостояния граждан, противодействии инфляции, защите материнства и детства, расширении внешнеэкономического взаимодействия России с партнерами из дружественных стран и др.

Обязанность правительства отчитываться перед нижней палатой парламента о результатах своей работы закреплена в Конституции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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