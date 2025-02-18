Отчет правительства в Госдуме запланировали на конец марта
Ежегодный отчет правительства в Государственной думе запланирован на конец марта. Об этом договорились премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель нижней палаты Вячеслав Володин в ходе встречи в Госдуме.
Мишустин и Володин обсудили формат мероприятия и запланировали встречи с представителями думских фракций. Кроме того, стороны затронули актуальные вопросы социально-экономического развития и реализации национальных проектов, а также взаимодействие правительства и Госдумы в части законотворческого процесса.
3 апреля 2024 г. Мишустин выступил перед Госдумой с традиционным отчетом о работе правительства за 2023 г. В ходе отчета премьер говорил о повышении благосостояния граждан, противодействии инфляции, защите материнства и детства, расширении внешнеэкономического взаимодействия России с партнерами из дружественных стран и др.
Обязанность правительства отчитываться перед нижней палатой парламента о результатах своей работы закреплена в Конституции.