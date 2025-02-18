Отчет правительства в Госдуме запланировали на конец марта

3 апреля 2024 г. Мишустин выступил перед Госдумой с традиционным отчетом о работе правительства за 2023 г. В ходе отчета премьер говорил о повышении благосостояния граждан, противодействии инфляции, защите материнства и детства, расширении внешнеэкономического взаимодействия России с партнерами из дружественных стран и др.