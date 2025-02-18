В Кремле будут следить за возможным созданием единой армии ЕС
Перспективные оборонные инициативы Евросоюза необходимо внимательно отслеживать, изучать и делать выводы, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал инициативу о создании собственной армии ЕС.
«Мы пока не знаем, будет ли партия. Мы не знаем, на каких основах она будет создаваться. До сих пор оборонных аспектов ЕС не было», – отметил официальный представитель Кремля.
15 февраля президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о создании единого военного контингента Европы. Инициатива, предложенная украинским лидером, на протяжении 70 лет в разное время звучала из уст политиков, но не находила своего развития. Также НАТО выступало против создания такой армии, так как она, по взглядам экс-секретаря альянса Йенса Столтенберга, будет дублировать функции уже существующей организации.