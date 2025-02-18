В Кремле будут следить за возможным созданием единой армии ЕС

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о создании единого военного контингента Европы. Инициатива, предложенная украинским лидером, на протяжении 70 лет в разное время звучала из уст политиков, но не находила своего развития. Также НАТО выступало против создания такой армии, так как она, по взглядам экс-секретаря альянса Йенса Столтенберга, будет дублировать функции уже существующей организации.