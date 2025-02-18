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В Кремле будут следить за возможным созданием единой армии ЕС

Ведомости

Перспективные оборонные инициативы Евросоюза необходимо внимательно отслеживать, изучать и делать выводы, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал инициативу о создании собственной армии ЕС.

«Мы пока не знаем, будет ли партия. Мы не знаем, на каких основах она будет создаваться. До сих пор оборонных аспектов ЕС не было», – отметил официальный представитель Кремля.

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о создании единого военного контингента Европы. Инициатива, предложенная украинским лидером, на протяжении 70 лет в разное время звучала из уст политиков, но не находила своего развития. Также НАТО выступало против создания такой армии, так как она, по взглядам экс-секретаря альянса Йенса Столтенберга, будет дублировать функции уже существующей организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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