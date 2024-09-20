Столтенберг предостерег ЕС от соперничества с НАТО
Покидающий свой пост генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег ЕС от «дублирования» или конкуренции с НАТО. Он попросил учитывать ограниченность финансирования и персонала, сообщает Financial Times со ссылкой на выступление генсека в Брюсселе.
«Я приветствую дополнительные усилия ЕС в области обороны, если они будут предприниматься таким образом, чтобы не дублировать НАТО и не конкурировать с альянсом», – сказал Столтенберг.
Столтенберг также сообщил, что ЕС не стоит создавать дополнительные оборонительные структуры и «силы интервенции», о которых ранее заявлял союз. «Силы интервенции» – инициатива ЕС о создании корпуса из 5000 военных для отправки на Украину. Столтенберг заявил, что НАТО испытывало трудности в комплектации всех уже существующих должностей. Инициативы по созданию других комитетов уходящий генсек счел «странными». Он также отметил, что раздутый военный аппарат вызывает растерянность у гражданского населения, которое должно четко знать, кто их охраняет. Генсек также попросил страны-союзники ускорить комплектование действующих структур альянса, сославшись на то, что «Европа затянула с отправкой сотрудников».
В ходе выступления Столтенберг также призывал страны НАТО увеличить расходы на оборону. Столтенберг отметил, что государства – члены НАТО должны «заплатить за мир». По его словам, чем больше средств тратится на оборону, тем эффективнее сдерживание и выше безопасность альянса.
Генсек уйдет с поста главы НАТО 1 октября в ходе торжественной церемонии передачи полномочий экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте. Рютте был предпочтительным кандидатом США, за его кандидатуру проголосовало большинство членов альянса.