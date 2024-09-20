Столтенберг предостерег ЕС от соперничества с НАТО

Столтенберг также сообщил, что ЕС не стоит создавать дополнительные оборонительные структуры и «силы интервенции», о которых ранее заявлял союз. «Силы интервенции» – инициатива ЕС о создании корпуса из 5000 военных для отправки на Украину. Столтенберг заявил, что НАТО испытывало трудности в комплектации всех уже существующих должностей. Инициативы по созданию других комитетов уходящий генсек счел «странными». Он также отметил, что раздутый военный аппарат вызывает растерянность у гражданского населения, которое должно четко знать, кто их охраняет. Генсек также попросил страны-союзники ускорить комплектование действующих структур альянса, сославшись на то, что «Европа затянула с отправкой сотрудников».