Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Столтенберг предостерег ЕС от соперничества с НАТО

Ведомости

Покидающий свой пост генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег ЕС от «дублирования» или конкуренции с НАТО. Он попросил учитывать ограниченность финансирования и персонала, сообщает Financial Times со ссылкой на выступление генсека в Брюсселе.

«Я приветствую дополнительные усилия ЕС в области обороны, если они будут предприниматься таким образом, чтобы не дублировать НАТО и не конкурировать с альянсом», – сказал Столтенберг.

Столтенберг также сообщил, что ЕС не стоит создавать дополнительные оборонительные структуры и «силы интервенции», о которых ранее заявлял союз. «Силы интервенции» – инициатива ЕС о создании корпуса из 5000 военных для отправки на Украину. Столтенберг заявил, что НАТО испытывало трудности в комплектации всех уже существующих должностей. Инициативы по созданию других комитетов уходящий генсек счел «странными». Он также отметил, что раздутый военный аппарат вызывает растерянность у гражданского населения, которое должно четко знать, кто их охраняет. Генсек также попросил страны-союзники ускорить комплектование действующих структур альянса, сославшись на то, что «Европа затянула с отправкой сотрудников».

В ходе выступления Столтенберг также призывал страны НАТО увеличить расходы на оборону. Столтенберг отметил, что государства – члены НАТО должны «заплатить за мир». По его словам, чем больше средств тратится на оборону, тем эффективнее сдерживание и выше безопасность альянса.

Генсек уйдет с поста главы НАТО 1 октября в ходе торжественной церемонии передачи полномочий экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте. Рютте был предпочтительным кандидатом США, за его кандидатуру проголосовало большинство членов альянса.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных