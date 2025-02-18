Песков: Путин с самого начала заявлял о готовности к мирным переговорам

«Путин с самого начала повторял слова о готовности к мирным переговорам – в отличие, кстати, от многих других стран, и в особенности Украины, которая запретила себе мирные переговоры, в отличие от европейцев, которые всегда говорили про необходимость продолжения войны любой ценой, от прошлой администрации в Вашингтоне, которая тоже была сторонницей войны до последнего украинца», – сказал Песков.