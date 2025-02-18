Песков: Путин с самого начала заявлял о готовности к мирным переговорам
Президент РФ Владимир Путин изначально говорил о готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос, означает ли начало попыток возобновления контактов с США то, что Россия настроена на мирное разрешение ситуации.
«Путин с самого начала повторял слова о готовности к мирным переговорам – в отличие, кстати, от многих других стран, и в особенности Украины, которая запретила себе мирные переговоры, в отличие от европейцев, которые всегда говорили про необходимость продолжения войны любой ценой, от прошлой администрации в Вашингтоне, которая тоже была сторонницей войны до последнего украинца», – сказал Песков.
Он подчеркнул, что власти РФ предпочитают мирные средства для достижения своих целей.
Спецоперация на Украине была объявлена Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с РФ, пока ее возглавляет Путин.
В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои по настоящий день.
12 февраля 2025 г. состоялся телефонный разговор между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Они обсуждали в том числе урегулирование конфликта на Украине. 18 февраля российская и американская делегации, без участия лидеров двух стран и представителей Украины, начали переговоры в Эр-Рияде. На них планируется поднять вопрос о восстановлении отношений между Россией и США и обсудить начало переговоров по решению российско-украинского конфликта, говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков.