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Песков: Путин с самого начала заявлял о готовности к мирным переговорам

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин изначально говорил о готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос, означает ли начало попыток возобновления контактов с США то, что Россия настроена на мирное разрешение ситуации.

«Путин с самого начала повторял слова о готовности к мирным переговорам – в отличие, кстати, от многих других стран, и в особенности Украины, которая запретила себе мирные переговоры, в отличие от европейцев, которые всегда говорили про необходимость продолжения войны любой ценой, от прошлой администрации в Вашингтоне, которая тоже была сторонницей войны до последнего украинца», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что власти РФ предпочитают мирные средства для достижения своих целей.

Спецоперация на Украине была объявлена Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с РФ, пока ее возглавляет Путин.

В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои по настоящий день.

12 февраля 2025 г. состоялся телефонный разговор между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Они обсуждали в том числе урегулирование конфликта на Украине. 18 февраля российская и американская делегации, без участия лидеров двух стран и представителей Украины, начали переговоры в Эр-Рияде. На них планируется поднять вопрос о восстановлении отношений между Россией и США и обсудить начало переговоров по решению российско-украинского конфликта, говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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