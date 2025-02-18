МИД: западный мир перестал претендовать на роль эталона в вопросах демократии

«Мюнхенская конференция по вопросам безопасности продемонстрировала то, о чем мы говорим уже долго. Западный мир давно перестал даже претендовать на то, чтобы быть эталоном. Они не то что не являются им, они уже даже не претендуют на то, чтобы быть эталоном безопасности, демократии», – сказала она на брифинге.