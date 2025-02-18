МИД: западный мир перестал претендовать на роль эталона в вопросах демократии
Западный мир перестал претендовать на роль эталона в вопросах безопасности и демократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мюнхенская конференция по вопросам безопасности продемонстрировала то, о чем мы говорим уже долго. Западный мир давно перестал даже претендовать на то, чтобы быть эталоном. Они не то что не являются им, они уже даже не претендуют на то, чтобы быть эталоном безопасности, демократии», – сказала она на брифинге.
По ее словам, мероприятие, призванное анализировать тенденции и формулировать идеи евроатлантической безопасности, «свелось по сути к теперь уже склоке между двумя берегами Атлантики». Захарова добавила, что на конференции «каких-либо конструктивных идей в отношении построения архитектуры безопасности в Европе или в мире в целом никто не услышал».
Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 г. В этом году мероприятие состоялось с 14 по 16 февраля. Россия не была приглашена на встречу. Захарова уточнила, что решение было принято несколько лет назад, Москва считает его «политизированным» и «странным». 14 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии состоятся встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение украинского конфликта.
17 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что лидеры некоторых европейских стран на Мюнхенской конференции по безопасности выступили с крайне агрессивными заявлениями в отношении России.