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МИД: западный мир перестал претендовать на роль эталона в вопросах демократии

Ведомости

Западный мир перестал претендовать на роль эталона в вопросах безопасности и демократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мюнхенская конференция по вопросам безопасности продемонстрировала то, о чем мы говорим уже долго. Западный мир давно перестал даже претендовать на то, чтобы быть эталоном. Они не то что не являются им, они уже даже не претендуют на то, чтобы быть эталоном безопасности, демократии», – сказала она на брифинге.

По ее словам, мероприятие, призванное анализировать тенденции и формулировать идеи евроатлантической безопасности, «свелось по сути к теперь уже склоке между двумя берегами Атлантики». Захарова добавила, что на конференции «каких-либо конструктивных идей в отношении построения архитектуры безопасности в Европе или в мире в целом никто не услышал».

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 г. В этом году мероприятие состоялось с 14 по 16 февраля. Россия не была приглашена на встречу. Захарова уточнила, что решение было принято несколько лет назад, Москва считает его «политизированным» и «странным». 14 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что в Мюнхене и Саудовской Аравии состоятся встречи на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины в рамках усилий, направленных на разрешение украинского конфликта.

17 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что лидеры некоторых европейских стран на Мюнхенской конференции по безопасности выступили с крайне агрессивными заявлениями в отношении России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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