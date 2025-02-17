Лавров: заявления лидеров ЕС в Мюнхене о РФ были на редкость агрессивными
Лидеры некоторых европейских стран на Мюнхенской конференции по безопасности выступили с крайне агрессивными заявлениями в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Сербии Марко Джуричем. Прямую трансляцию встречи опубликовали в официальной группе министерства в соцсети.
По словам Лаврова, к сожалению, сейчас на ситуацию в мире все больше влияния приобретают силы, которые не согласны с ходом истории и хотели бы ее переписать, чтобы стать доминирующей силой на международной арене.
«Мы в этом убедились в очередной раз. Недавно на Мюнхенской конференции, где выступления европейских лидеров были на редкость агрессивными. Прежде всего, в отношении моей страны», – пояснил глава МИД РФ.
Правда, Лавров отметил, что там звучали и другие голоса, «голоса более реалистичные, которые в значительной степени начинают учитывать реалии объективно формирующегося многополярного миропорядка».
14 февраля в своем выступлении на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился с критикой на европейские власти. Так, он назвал чиновников ЕС поборниками свободы и демократии.
По словам Вэнса, угрозой для Европы являются не Россия и Китай, как утверждают евробюрократы, а отступление Европы от ее фундаментальных ценностей. В своей речи политик упомянул, что власти Румынии отменили результаты выборов из-за якобы распространяемой Россией дезинформации. Также он отметил, что в Европе существует проблема цензуры консервативных взглядов и «большая проблема миграции».