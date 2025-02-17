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Лавров: заявления лидеров ЕС в Мюнхене о РФ были на редкость агрессивными

Ведомости

Лидеры некоторых европейских стран на Мюнхенской конференции по безопасности выступили с крайне агрессивными заявлениями в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Сербии Марко Джуричем. Прямую трансляцию встречи опубликовали в официальной группе министерства в соцсети.

По словам Лаврова, к сожалению, сейчас на ситуацию в мире все больше влияния приобретают силы, которые не согласны с ходом истории и хотели бы ее переписать, чтобы стать доминирующей силой на международной арене.

«Мы в этом убедились в очередной раз. Недавно на Мюнхенской конференции, где выступления европейских лидеров были на редкость агрессивными. Прежде всего, в отношении моей страны», – пояснил глава МИД РФ.

Правда, Лавров отметил, что там звучали и другие голоса, «голоса более реалистичные, которые в значительной степени начинают учитывать реалии объективно формирующегося многополярного миропорядка».

14 февраля в своем выступлении на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился с критикой на европейские власти. Так, он назвал чиновников ЕС поборниками свободы и демократии.

По словам Вэнса, угрозой для Европы являются не Россия и Китай, как утверждают евробюрократы, а отступление Европы от ее фундаментальных ценностей. В своей речи политик упомянул, что власти Румынии отменили результаты выборов из-за якобы распространяемой Россией дезинформации. Также он отметил, что в Европе существует проблема цензуры консервативных взглядов и «большая проблема миграции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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