Лавров: заявления лидеров ЕС в Мюнхене о РФ были на редкость агрессивными

По словам Вэнса, угрозой для Европы являются не Россия и Китай, как утверждают евробюрократы, а отступление Европы от ее фундаментальных ценностей. В своей речи политик упомянул, что власти Румынии отменили результаты выборов из-за якобы распространяемой Россией дезинформации. Также он отметил, что в Европе существует проблема цензуры консервативных взглядов и «большая проблема миграции».