Как СМИ отреагировали на выступление Вэнса на Мюнхенской конференции

Это был не просто набор дешевых выпадов в культурной войне, в то время как настоящая война не на жизнь, а на смерть в значительной степени игнорировалась. Это был призыв к оружию для правых популистов, стремящихся захватить власть в Европе, и обещание, что «новый шериф в городе» поможет им в этом.