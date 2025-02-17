Как СМИ отреагировали на выступление Вэнса на Мюнхенской конференцииЛиберальная пресса раскритиковала его речь
Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году оживили обострившиеся противоречия между глобальными элитами. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в своем выступлении обрушился с критикой на европейцев, в его речи звучали в том числе насмешки. В частности, он назвал чиновников ЕС поборниками свободы и демократии.
Вэнс резко раскритиковал европейские власти, заявив, что континент сталкивается с внутренними проблемами и ущемлением фундаментальных ценностей, а угроза исходит вовсе не от России или Китая. Политик припомнил аннулирование румынскими властями результатов выборов из-за якобы российской дезинформации, цензуру консервативных мнений и «большую проблему миграции».
Критика прозвучала на фоне планов администрации Дональда Трампа переложить ответственность за Украину на плечи ЕС.
Вэнс сказал, что больше всего его беспокоит угроза Европе, исходящая не от России или Китая, а от того, что он назвал отступлением от фундаментальных ценностей защиты свободы слова, а также от миграции, которая, по его словам, вышла из-под контроля в Европе.
Это подчеркнуло расхождения во взглядах на мир новой администрации Трампа и европейских лидеров, из-за чего давним союзникам – Соединенным Штатам и Европе – было трудно найти общий язык по таким вопросам, как Украина.
Высказывания вице-президента Джей Ди Вэнса и министра обороны Пита Хегсета усиливают опасения, что США отдалятся от Европы и приблизятся к Москве. «С самого начала холодной войны в конце 1940-х гг. Кремль мечтал о том, чтобы лишить Америку ее роли краеугольного камня европейской безопасности», – сказал вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги (признан иноагентом и включен в перечень нежелательных НПО) Эндрю Вайс.
Кремль в течение многих лет стремился ослабить Европу, поддерживая партии, которым, по мнению Вэнса, необходимо позволить процветать. В тот же день, когда он выступил на конференции, Вэнс встретился с лидером крайне правого движения Германии, которое в этом месяце участвует в общенациональных выборах.
Мюнхенская речь Джей Ди Вэнса обнажила крах трансатлантического альянса. Вице-президент США был лицемерным и бесчувственным, но при этом предельно ясным в своем стремлении восстановить отношения.
Эта речь дала понять, что существовавший ранее спор между Европой и США больше не связан с разделением военного бремени или природой будущей угрозы безопасности, исходящей от России, а связан с чем-то более фундаментальным для общества.
Это был не просто набор дешевых выпадов в культурной войне, в то время как настоящая война не на жизнь, а на смерть в значительной степени игнорировалась. Это был призыв к оружию для правых популистов, стремящихся захватить власть в Европе, и обещание, что «новый шериф в городе» поможет им в этом.
Замечания Вэнса сигнализируют об изменении тональности предыдущих администраций США, которые обычно подчеркивали дипломатическое единство с Европой. Его замечания перекликаются с аналогичными комментариями, которыми обычно делятся Трамп и другие республиканцы.
Тем временем европейские лидеры могут попытаться решить проблемы, поднятые Вэнсом, либо подтвердив свои демократические обязательства, либо дав отпор тому, что они считают неоправданной критикой.
Европа сейчас в отчаянной гонке за согласованием планов по обеспечению безопасности Украины в случае заключения мирного соглашения, а Трамп уже спешит начать переговоры с Россией.
Один высокопоставленный чиновник сказал, что атака Вэнса во время его дебюта за границей стала переломным моментом, потому что это была фундаментальная атака на европейские ценности. Не имело значения, что европейские страны зависели от США в плане безопасности, когда они разделяли те же основные принципы, сказал чиновник. Без этого общего понимания либеральная демократия в Европе находится под угрозой.
Выступление вице-президента США Вэнса в Мюнхене вызвало волну возмущения в Европе. Очевидно, что администрация Трампа предпочитает примкнуть к ультраправым в Европе, а не поддерживать основные политические силы, считает профессор Академии регионального и глобального управления Пекинского университета иностранных дел Цуй Хунцзянь.
Эти шаги существенно противоречат давно устоявшимся принципам и нормам, которые регулируют отношения между США и Европой, заявил научный сотрудник школы политики и государственного управления Синьцзянского университета Донг Ифань. «Это подорвало давнее политическое доверие между США и Европой, разрушив их восприятие друг друга как партнеров, основанных на ценностях. В результате напряженность возросла не только в дипломатии, но и в повседневных отношениях, что привело к дальнейшим конфликтам», – сказал Донг.
Никто никогда не смог бы ошибочно принять Трампа за большого сторонника Европы, которая, как он однажды сказал, «относится к нам хуже, чем Китай». Но будь то угроза аннексии Гренландии у Дании или выбор Саудовской Аравии в качестве посредника на российско-украинских переговорах, второй президентский срок Трампа может означать закат трансатлантических отношений.
Европейские лидеры готовились к возвращению Трампа уже больше года. И как и для демократов в США, парализованных хаосом, реальность превзошла их худшие кошмары.