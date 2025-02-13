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Politico: представитель ЕК провел негласные переговоры с командой Трампа

Ведомости

Глава кабинета председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт провел негласные переговоры с представителями ближайшего окружения президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

В преддверии контактов ЕК и вице-президента США Джей Ди Вэнса Зайберт посетил Вашингтон. По информации Politico, Зайберт встретился с представителями ближайшего окружения Трампа, чтобы предпринять «последнюю попытку снизить напряженность [в отношениях между ЕС и США] и избежать полномасштабной торговой войны».

Точная дата переговоров не указана, но известно, что они прошли в преддверии встречи фон дер Ляйен и Вэнса 11 февраля в Париже на саммите по вопросам искусственного интеллекта.

Главный пресс-секретарь ЕК Пол Пиньо отметил, что Зайберт встретился с членами Совета национальной безопасности и Национального экономического совета США.

10 февраля Трамп заявил, что объявит о введении 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия. Он также анонсировал, что 11 или 12 февраля объявит о «взаимных тарифах» – введении импортных пошлин на товары в случаях, когда другое государство приняло такие меры в отношении США. В этот же день Европейская комиссия опубликовала заявление, в котором сообщила, что не видит оснований для установления США пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза.

11 февраля Трамп ввел пошлину в 25% на весь импорт стали и алюминия в США без каких-либо исключений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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