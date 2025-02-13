Politico: представитель ЕК провел негласные переговоры с командой Трампа
Глава кабинета председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт провел негласные переговоры с представителями ближайшего окружения президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
В преддверии контактов ЕК и вице-президента США Джей Ди Вэнса Зайберт посетил Вашингтон. По информации Politico, Зайберт встретился с представителями ближайшего окружения Трампа, чтобы предпринять «последнюю попытку снизить напряженность [в отношениях между ЕС и США] и избежать полномасштабной торговой войны».
Точная дата переговоров не указана, но известно, что они прошли в преддверии встречи фон дер Ляйен и Вэнса 11 февраля в Париже на саммите по вопросам искусственного интеллекта.
Главный пресс-секретарь ЕК Пол Пиньо отметил, что Зайберт встретился с членами Совета национальной безопасности и Национального экономического совета США.
10 февраля Трамп заявил, что объявит о введении 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия. Он также анонсировал, что 11 или 12 февраля объявит о «взаимных тарифах» – введении импортных пошлин на товары в случаях, когда другое государство приняло такие меры в отношении США. В этот же день Европейская комиссия опубликовала заявление, в котором сообщила, что не видит оснований для установления США пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза.
11 февраля Трамп ввел пошлину в 25% на весь импорт стали и алюминия в США без каких-либо исключений.