Зачем Дональду Трампу пошлины на весь импорт стали и алюминия

При Байдене часть этих ограничений была снята. Спустя почти две недели после своего возвращения в Белый дом, в феврале 2025 г., Трамп анонсировал 25%-ные пошлины на весь мексиканский и канадский импорт (кроме канадских энергоресурсов, которые планировалось обложить на 10%) и 10%-ные пошлины в отношении Китая. С Оттавой и Мехико были достигнуты договоренности, отсрочившие введение этих тарифов до 1 марта 2025 г.