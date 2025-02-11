Зачем Дональду Трампу пошлины на весь импорт стали и алюминия

Зачем Дональду Трампу пошлины на весь импорт стали и алюминияОн хочет восстановить внутреннее производство, но эксперты сомневаются в успехе его планов
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов 10 февраля утвердить новые пошлины на всю импортную сталь и алюминий общей суммой в $50 млрд. Согласно открытым данным, поставки этих металлов из других стран, вероятнее всего, обложат пошлиной в 25%. По данным CNBC, несмотря на недавно достигнутое торговое перемирие США с Канадой и Мексикой, новые тарифы затронут и их металлы.
Помимо этого американский президент проанонсировал ввод симметричных тарифов на другие группы товаров. Их уровень будет равен пошлинам на американскую продукцию, которые ранее утвердили другие государства. «Все очень просто. Если они берут деньги с нас, то мы берем с них», – пояснил журналистам глава государства.
Трамп также рассказал о возможном исходе истории с покупкой японской Nippon Steel американского крупного сталелитейного предприятия US Steel. Президент выступает против подобного поглощения, но готов позволить японцам выкупить значительную долю компании. Официально сделку заблокировал его предшественник Джо Байден.
По данным бюро переписи населения США, в 2024 г. основными поставщиками стали в эту страну были Канада, Мексика (их доля около 35%), Бразилия, Китай, Тайвань, Южная Корея, Германия, Япония, Индия и Вьетнам. Алюминий больше всего поставляли Канада, ОАЭ, Мексика, Южная Корея, Китай, Бахрейн, Аргентина, ЮАР, Австралия и Индия. Согласно данным Morgan Stanley, в 2023 г. США импортировали 82% алюминия, доля импортной стали составила тогда 17%.
США потребляют около 6 млн т первичного алюминия и производят около 600 000–700 000 т, объясняет руководитель управления аналитики ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Что касается импорта стали, то США импортируют около 21–22 млн т при производстве 79,5 млн т, согласно данным 2024 г., рассказал эксперт.
В ходе своего первого срока в 2018 г. Трамп уже вводил 25%-ные пошлины на импортную сталь и 10%-ные – на алюминий. Тогда изначально предусматривались поблажки для Канады, Мексики, Европейского союза, Южной Кореи, Бразилии, Аргентины и Австралии. По данным газеты Financial Times, этому способствовали представители американского бизнеса, которые нуждались во возимых металлах. Но уже в конце мая 2018 г. Трамп все-таки одобрил ограничения в отношении ЕС, Канады и Мексики.
При Байдене часть этих ограничений была снята. Спустя почти две недели после своего возвращения в Белый дом, в феврале 2025 г., Трамп анонсировал 25%-ные пошлины на весь мексиканский и канадский импорт (кроме канадских энергоресурсов, которые планировалось обложить на 10%) и 10%-ные пошлины в отношении Китая. С Оттавой и Мехико были достигнуты договоренности, отсрочившие введение этих тарифов до 1 марта 2025 г.
Меры Трампа по алюминию и стали в отличие от недавних угроз ввести тарифы на весь канадский и мексиканский импорт имеют сугубо экономическое значение, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По словам эксперта, Трамп хочет с помощью таких мер добиться возрождения американского производства. «Френдшоринг (размещение производства в дружественных странах. – «Ведомости») он считает неактуальным и хочет восстановить внутренние цепочки производства. Трамп верит, что тарифы помогут это сделать», – считает американист.
Тарифы приведут либо к росту цен внутри США, либо к сокращению потребления того же алюминия, говорит аналитик «Финама» Алексей Калачев. «На расширение собственного производства нужны инвестиции и, главное, много времени. Уж точно больше, чем должна продлиться каденция Трампа», – сказал он.
Потенциально США могут нарастить собственное производство алюминия и снизить зависимость от импорта, но это долгосрочный процесс, согласился Красноженов.
«Скорее всего, новые пошлины лягут на импортеров – переработчиков металла, а через них окажут свое влияние на конечные цены», – резюмировал Калачев.