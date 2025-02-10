Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на весь импорт стали и алюминия
Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит об установлении 25-процентных пошлин на весь импорт стали и алюминия 10 февраля. Его слова приводит Associated Press.
«На любую сталь, ввозимую в США, будет распространяться 25-процентный тариф», – заявил Трамп прессе.
На вопрос об алюминии американский лидер ответил: «Алюминий тоже».
Президент США также сообщил, что 11 или 12 февраля он объявит о «взаимных тарифах» – введении американскими властями импортных пошлин на товары в случаях, когда другая страна приняла такое решение в отношении США.
2 февраля Трамп подписал указ, который вводит дополнительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Сообщалось, что пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. Впоследствии пошлины на Канаду и Мексику были отложены. Пекин в ответ ввел дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США. Тариф на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) составит 15%, а на нефть, сельскохозяйственную технику, легковые автомобили большого объема и пикапы – 10%. Отмечалось, что пошлины КНР начнут действовать с 10 февраля.
7 февраля Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая для борьбы с поставками синтетических опиоидов. В указе говорится, что товары, на которые прежде распространялся льготный беспошлинный режим de minimis, лишатся такой привилегии после того, как американское министерство торговли уведомит президента о внедрении надлежащих систем для сбора таможенных пошлин.