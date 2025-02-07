Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая в целях борьбы с поставками синтетических опиоидов, следует из исполнительного указа, опубликованного на сайте Белого дома.
Согласно указу, товары, на которые ранее распространялся льготный беспошлинный режим de minimis, лишатся такой привилегии после того, как министерство торговли США уведомит президента о внедрении надлежащих систем для сбора таможенных пошлин.
Пошлины введены согласно исполнительному указу от 1 февраля 2025 г. Трамп обвиняет Китай в том, что он способствует поставке синтетических наркотиков в США и таким образом пытается вынудить их бороться с этим явлением. Пекин все обвинения Вашингтона отрицает.
2 февраля Трамп подписал указ, устанавливающий дополнительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая в условиях «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%, однако впоследствии пошлины на Канаду и Мексику были отложены. Пекин в ответ ввел дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США. Тариф на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) составит 15%, а на нефть, сельскохозяйственную технику, легковые автомобили большого объема и пикапы – 10%. Китайские пошлины начнут действовать с 10 февраля.
3 февраля Трамп объявил о запланированном разговоре с властями Китая в течение следующих суток для обсуждения вопроса пошлин. 4 февраля The Wall Street Journal сообщила, что Трамп и председатель КНР не будут проводить телефонный разговор в этот день, причина отмены диалога не называлась.