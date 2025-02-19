Основатель Pink Floyd Уотерс предположил скорое бегство Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, намеревается сбежать в ближайшее время, заявил один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с RT.
«Подозреваю, что сейчас Зеленский изучает расписание рейсов, потому что собирается сбежать. Я считаю, что это лишь вопрос времени», – сказал Уотерс.
Музыкант обратил внимание, что с Зеленским не советуются ни Россия, ни США – «участники столь важных переговоров в Саудовской Аравии». Он выразил мнение, что украинский лидер «здесь ничего не значит».
«Бедняга Зеленский неизбежно оказался [не у дел]… Я бы ему советовал даже не думать о том, чтобы вмешиваться. Потому что им [участникам переговоров] этого не нужно. Если бы им было интересно, что он скажет, полагаю, он бы там присутствовал», – отметил Уотерс.
Переговоры между делегациями России и США по вопросам восстановления двусторонних отношений прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Ушаков сообщил журналисту Евгению Попову, что представители США «достаточно бегло обозначили свои подходы» по Украине. По словам помощника президента РФ, стороны договорились сформировать специальную группу, которая займется «обсуждением всех нюансов этой проблемы».
Зеленский 16 февраля находился в Объединенных Арабских Эмиратах, где заявил о намерении посетить Саудовскую Аравию и Турцию. Он также говорил, что не планирует встречаться с представителями России или США и что Киев, вероятнее всего, не пригласят на переговоры. Зеленский заявлял, что власти Украины не были осведомлены о предстоящих переговорах и не станут признавать любые договоренности по мирному урегулированию, заключенные без их участия.
В день переговоров в Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован позицией Киева относительно усилий США разрешить конфликт на Украине. По словам американского лидера, у Киева было по крайней мере три года, чтобы начать переговоры с Россией.