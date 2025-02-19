Основатель Pink Floyd Уотерс предположил скорое бегство Зеленского

«Бедняга Зеленский неизбежно оказался [не у дел]… Я бы ему советовал даже не думать о том, чтобы вмешиваться. Потому что им [участникам переговоров] этого не нужно. Если бы им было интересно, что он скажет, полагаю, он бы там присутствовал», – отметил Уотерс.