Трамп разочарован недовольством Украины из-за ее отсутствия на переговорах

Трамп подчеркнул, что конфликт можно было урегулировать и задолго до его начала. «Любой полуподготовленный переговорщик мог бы решить этот вопрос много лет назад, без потери земли… без потери жизней и без потери городов, которые просто разрушены, – сказал он. – У вас эти великолепные золотые купола, которые разрушены и никогда не будут восстановлены. Тысячелетние старые купола, которые нельзя заменить… Вся цивилизация изменилась. Когда они переживают, что у них нет места за столом, то имелось в виду, что кто-то должен был войти и заключить сделку давно. Сделку можно было бы заключить».