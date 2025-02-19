Трамп разочарован недовольством Украины из-за ее отсутствия на переговорах

Трамп разочарован недовольством Украины из-за ее отсутствия на переговорахОн также заявил о необходимости провести выборы в республике
Президент США Дональд Трамп заявил, что он разочарован позицией Киева по отношению к усилиям США разрешить конфликт на Украине, так как у них было по крайней мере три года, чтобы начать переговоры с Россией.
Журналисты спросили Трампа о том, какое у него есть послание украинцам, которые могут себя чувствовать «преданными или разочарованными» из-за отсутствия места за столом на этих первых переговорах в Саудовской Аравии.
«Я думаю, что я действительно разочарован тем, что произошло. Я наблюдаю за этим уже три года, – сказал Трамп. – Я наблюдаю, как людей убивают на уровнях, которых вы редко видели, даже близко, со времен Второй мировой войны. И мне очень жаль, что я слышу, что они переживают из-за того, что у них нет места за столом. Так вот, у них было место три года».
Трамп подчеркнул, что конфликт можно было урегулировать и задолго до его начала. «Любой полуподготовленный переговорщик мог бы решить этот вопрос много лет назад, без потери земли… без потери жизней и без потери городов, которые просто разрушены, – сказал он. – У вас эти великолепные золотые купола, которые разрушены и никогда не будут восстановлены. Тысячелетние старые купола, которые нельзя заменить… Вся цивилизация изменилась. Когда они переживают, что у них нет места за столом, то имелось в виду, что кто-то должен был войти и заключить сделку давно. Сделку можно было бы заключить».
Трамп также осудил то, что на Украине не проводились президентские выборы.
«У нас такая ситуация, когда на Украине не проводились выборы, когда у нас фактически военное положение в Украине, когда лидер Украины, не хочу этого говорить, но у него рейтинг одобрения на уровне 4%, – сказал Трамп. – Это не связано с Россией. Это исходит от меня и от многих других стран тоже».
18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями России и США по вопросам восстановления двусторонних отношений. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
В беседе с журналистами Трамп заявил, что его никто не просил выводить войска из Европы, как часть возможной мирной сделки.
«Никто не просил меня сделать это, так что я не думаю, что нам нужно это делать. Я бы не хотел этого делать. Но этот вопрос никогда не возникал», – сказал американский президент.
А на вопрос поддерживает ли он размещение европейских миротворческих войск на Украине в рамках мирной сделки, Трамп сказал: «Если они хотят это сделать, это прекрасно. Я за это».
«Если они хотят это сделать, думаю, это будет нормально. Я знаю, что Франция об этом упоминала, другие тоже упоминали, Великобритания упоминала, но да, если у нас будет мирная сделка, то я думаю, что размещение войск там с точки зрения Европы будет нормальным, – сказал он. – Мы не будем ставить свои войска, потому что мы очень далеко, но размещение войск там будет вполне приемлемо. Я не возражаю против этого».
Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля находился в Объединенных Арабских Эмиратах, где заявил о намерении посетить Саудовскую Аравию и Турцию. Он сказал, что не планирует встречаться с представителями России или США и что Киев, скорее всего, не пригласят на переговоры. По словам Зеленского, власти Украины не были осведомлены о предстоящих переговорах и не будут признавать любые договоренности по мирному урегулированию, заключенные без их участия.
Ушаков в интервью журналисту Евгению Попову сообщил, что представители американской стороны «достаточно бегло обозначили свои подходы» по Украине. По словам помощника российского президента, стороны условились создать специальную группу, которая займется «обсуждением всех нюансов этой проблемы».
Рубио заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров, что в случае урегулирования российско-украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против России. Он пояснил, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы стороны пошли на уступки. Рубио добавил, что в какой-то момент ЕС также необходимо будет сесть за стол переговоров.