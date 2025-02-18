Белый дом: встреча России и США в Эр-Рияде стала первым шагом на пути к миру

«Однако, чтобы действительно заключить соглашение и найти решение проблемы, необходимо вести диалог с обеими сторонами конфликта, и этот шаг является значительным продвижением к миру», – сказала она. – «Снова подчеркну: в то время как предыдущая администрация не вела ни переговоров, ни обсуждений, по сути, не занималась дипломатией в этом вопросе, президент Трамп и его команда за четыре недели уже предприняли значительные шаги».