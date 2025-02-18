Белый дом: встреча России и США в Эр-Рияде стала первым шагом на пути к миру

Белый дом: встреча России и США в Эр-Рияде стала первым шагом на пути к мируВашингтон также разговаривает с украинский стороной и европейскими партнерами
Вашингтон считает прошедшую встречу российской и американской делегаций в Эр-Рияде первым, но «грандиозным» шагом в направлении к миру на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Это по-настоящему грандиозный шаг на пути к миру между Россией и Украиной», – сказала Левитт в интервью телеканалу Fox News. – «Это только первый из многих шагов».
Левитт отметила, американская администрация, включая самого президента Дональда Трампа, также ведет прямой диалог с украинской стороной и президентом Владимиром Зеленским.
Левитт добавила, что Вашингтон общался со своими европейскими союзниками, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«На следующей неделе премьер-министр Великобритании прибудет в Белый дом», – сообщила она.
Левитт добавила, что администрация стремимся обеспечить то, чтобы все стороны были услышаны.
«Однако, чтобы действительно заключить соглашение и найти решение проблемы, необходимо вести диалог с обеими сторонами конфликта, и этот шаг является значительным продвижением к миру», – сказала она. – «Снова подчеркну: в то время как предыдущая администрация не вела ни переговоров, ни обсуждений, по сути, не занималась дипломатией в этом вопросе, президент Трамп и его команда за четыре недели уже предприняли значительные шаги».
18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями России и США по вопросам восстановления двусторонних отношений. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Ушаков в интервью журналисту Евгению Попову сообщил, что представители американской стороны «достаточно бегло обозначили свои подходы» по Украине. По словам помощника российского президента, стороны условились создать специальную группу, которая займется «обсуждением всех нюансов этой проблемы».
Рубио заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров, что в случае урегулирования российско-украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против России. Он пояснил, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы стороны пошли на уступки. Рубио добавил, что в какой-то момент ЕС также необходимо будет сесть за стол переговоров.