Медведев: Зеленский делает все для срыва переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта и для продолжения боев «до последнего украинца». Такое мнение выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«От трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования», – написал он во «В контакте».
По версии Медведева, Зеленскому нужно «показать “звериный оскал орков”, а для этого все средства хороши»: «Вплоть до ударов по своим городам, по своему гражданскому населению или даже использования оружия массового поражения вроде “грязной бомбы”».
18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. На встрече, кроме Лаврова, также были помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Зеленский не признал эти переговоры, поскольку они были проведены без участия украинской стороны.
Накануне переговоров, 17 февраля, стало известно об атаке на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. В пресс-службе КТК сообщили, что атака была совершена семью беспилотниками. КТК уведомил всех международных акционеров компании, включая инвесторов из США и Европы, об атаке на объект.