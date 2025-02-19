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Медведев: Зеленский делает все для срыва переговоров

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта и для продолжения боев «до последнего украинца». Такое мнение выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«От трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования», – написал он во «В контакте».

По версии Медведева, Зеленскому нужно «показать “звериный оскал орков”, а для этого все средства хороши»: «Вплоть до ударов по своим городам, по своему гражданскому населению или даже использования оружия массового поражения вроде “грязной бомбы”».

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. На встрече, кроме Лаврова, также были помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Зеленский не признал эти переговоры, поскольку они были проведены без участия украинской стороны.

Накануне переговоров, 17 февраля, стало известно об атаке на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. В пресс-службе КТК сообщили, что атака была совершена семью беспилотниками. КТК уведомил всех международных акционеров компании, включая инвесторов из США и Европы, об атаке на объект.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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