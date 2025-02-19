Кремль: Макрон не связывался с Путиным для обсуждения ситуации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон не связывался с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Украине. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет», – ответил Песков на вопрос журналиста..
18 февраля стало известно, что Макрон готов провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе предстоящих переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Кроме того, президент Франции планирует провести вторую срочную встречу лидеров Евросоюза за последние три дня, где пройдет обсуждение ситуации в мире по теме урегулирования украинского конфликта и европейской безопасности.