Макрон: Франция не намерена отправлять войска на Украину
Франция не намерена отправлять свои войска на территорию Украины, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью La Depeche.
Макрон подчеркнул, что никогда не объявлял об отправке французских войск на Украину. Ключевым вопросом для Франции остается вопрос долгосрочных гарантий безопасности для Украины.
«Сейчас мы думаем о гарантиях безопасности», – заявил президент.
Макрон также рассказал, что готов провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе предстоящих переговоров по урегулированию конфликта на Украине, когда это будет уместно.
18 февраля стало известно, что Франция планирует провести вторую срочную встречу лидеров Европейского союза за последние три дня, где пройдет обсуждение ситуации в мире по теме урегулирования украинского конфликта и европейской безопасности.
Предыдущая экстренная встреча лидеров ЕС прошла в Париже 17 февраля – в канун переговоров России и США по Украине в Саудовской Аравии. Целью встречи была обозначена выработка европейской позиции по урегулированию конфликта. Кроме Макрона участие в саммите приняли главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.