Франция проведет еще один срочный саммит лидеров ЕС
19 февраля Франция планирует провести вторую срочную встречу за последние три дня, где пройдет обсуждение ситуации в мире по теме урегулирования украинского конфликта и европейской безопасности, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.
Источники агентства сообщили, что на эту встречу приглашены страны Европейского союза (ЕС), которые не присутствовали на предыдущей встрече, а также Канада. Среди приглашенных стран также Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.
По информации Reuters некоторые представители стран могут присоединиться ко встрече в онлайн-формате.
Предыдущая экстренная встреча лидеров ЕС прошла в Париже 17 февраля – в канун переговоров России и США по Украине в Саудовской Аравии. Целью встречи была обозначена выработка европейской позиции по урегулированию конфликта. Кроме Макрона участие в саммите приняли главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.