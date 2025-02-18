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Франция проведет еще один срочный саммит лидеров ЕС

Ведомости

19 февраля Франция планирует провести вторую срочную встречу за последние три дня, где пройдет обсуждение ситуации в мире по теме урегулирования украинского конфликта и европейской безопасности, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

Источники агентства сообщили, что на эту встречу приглашены страны Европейского союза (ЕС), которые не присутствовали на предыдущей встрече, а также Канада. Среди приглашенных стран также Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

По информации Reuters некоторые представители стран могут присоединиться ко встрече в онлайн-формате.

Предыдущая экстренная встреча лидеров ЕС прошла в Париже 17 февраля – в канун переговоров России и США по Украине в Саудовской Аравии. Целью встречи была обозначена выработка европейской позиции по урегулированию конфликта. Кроме Макрона участие в саммите приняли главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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