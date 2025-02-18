Франция проведет еще один срочный саммит лидеров ЕС

Предыдущая экстренная встреча лидеров ЕС прошла в Париже 17 февраля – в канун переговоров России и США по Украине в Саудовской Аравии. Целью встречи была обозначена выработка европейской позиции по урегулированию конфликта. Кроме Макрона участие в саммите приняли главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.