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Песков: многое в решении конфликта на Украине зависит от политической воли Киева

Ведомости

Россия и США уже сделали важный шаг в сторону решения конфликта вокруг Украины, но многое зависит и от политической воли Киева. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Была проявлена должная политическая воля с обеих сторон, я имею в виду в данном случае Россию и США. Посмотрим, какая политическая воля у киевского режима. Тоже многое зависит. [Пока президент Украины Владимир] Зеленский делает достаточно противоречивые заявления, но, наверное, рано или поздно он сформулирует свою позицию», – сказал Песков.

У Кремля пока нет представления, кто может участвовать в переговорах от Киева, с этим должна определиться Украина, добавил Песков.

12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Лидеры в том числе обсуждали конфликт вокруг Украины.

Спустя почти неделю после этого, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями США и РФ. В частности, стороны условились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине. Представители Киева и Европы во встрече в Эр-Рияде не участвовали. Зеленский еще до начала переговоров РФ и США говорил, что власти Украины не были осведомлены о них и не будут признавать любые договоренности по мирному урегулированию, заключенные без их участия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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