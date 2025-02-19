Песков: многое в решении конфликта на Украине зависит от политической воли Киева
Россия и США уже сделали важный шаг в сторону решения конфликта вокруг Украины, но многое зависит и от политической воли Киева. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Была проявлена должная политическая воля с обеих сторон, я имею в виду в данном случае Россию и США. Посмотрим, какая политическая воля у киевского режима. Тоже многое зависит. [Пока президент Украины Владимир] Зеленский делает достаточно противоречивые заявления, но, наверное, рано или поздно он сформулирует свою позицию», – сказал Песков.
У Кремля пока нет представления, кто может участвовать в переговорах от Киева, с этим должна определиться Украина, добавил Песков.
12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Лидеры в том числе обсуждали конфликт вокруг Украины.
Спустя почти неделю после этого, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями США и РФ. В частности, стороны условились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине. Представители Киева и Европы во встрече в Эр-Рияде не участвовали. Зеленский еще до начала переговоров РФ и США говорил, что власти Украины не были осведомлены о них и не будут признавать любые договоренности по мирному урегулированию, заключенные без их участия.