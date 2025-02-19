Песков: многое в решении конфликта на Украине зависит от политической воли Киева

Спустя почти неделю после этого, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями США и РФ. В частности, стороны условились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине. Представители Киева и Европы во встрече в Эр-Рияде не участвовали. Зеленский еще до начала переговоров РФ и США говорил, что власти Украины не были осведомлены о них и не будут признавать любые договоренности по мирному урегулированию, заключенные без их участия.