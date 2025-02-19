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Госдума приняла закон об ограничении случаев заключения под стражу

Ведомости

Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому ограничиваются случаи заключения под стражу, следует из карточки законопроекта в думской базе. Речь идет о подозреваемых и обвиняемым в совершении преступлений ненасильственного характера, женщинах, имеющих малолетних детей, и лицах, страдающих тяжелыми заболеваниями.

В пояснительной записке отмечается, что заключение под стражу – наиболее строгая мера пресечения, которая ограничивает конституционные права граждан. Именно поэтому мера может избираться только судом.

Кроме того, отмечается, что ранее не учитывалось при избрании меры применение насилия или его угрозы.

Инициатором проекта выступил Верховный суд. Ответственным комитетом стал комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству, соисполнителем – комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

18 февраля Госдума приняла закон во втором чтении. Инициатива по поправкам была предложена в июне 2023 г.

«Закон сужает такую меру пресечения, как взятие под стражу. Абсолютно правильный законопроект. Общество его поддерживает», – сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников журналистам, комментируя инициативу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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