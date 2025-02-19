Госдума приняла закон об ограничении случаев заключения под стражу
Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому ограничиваются случаи заключения под стражу, следует из карточки законопроекта в думской базе. Речь идет о подозреваемых и обвиняемым в совершении преступлений ненасильственного характера, женщинах, имеющих малолетних детей, и лицах, страдающих тяжелыми заболеваниями.
В пояснительной записке отмечается, что заключение под стражу – наиболее строгая мера пресечения, которая ограничивает конституционные права граждан. Именно поэтому мера может избираться только судом.
Кроме того, отмечается, что ранее не учитывалось при избрании меры применение насилия или его угрозы.
Инициатором проекта выступил Верховный суд. Ответственным комитетом стал комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству, соисполнителем – комитет по вопросам семьи, женщин и детей.
18 февраля Госдума приняла закон во втором чтении. Инициатива по поправкам была предложена в июне 2023 г.
«Закон сужает такую меру пресечения, как взятие под стражу. Абсолютно правильный законопроект. Общество его поддерживает», – сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников журналистам, комментируя инициативу.