Госдума приняла закон об ограничении случаев заключения под стражу

Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому ограничиваются случаи заключения под стражу, следует из карточки законопроекта в думской базе. Речь идет о подозреваемых и обвиняемым в совершении преступлений ненасильственного характера, женщинах, имеющих малолетних детей, и лицах, страдающих тяжелыми заболеваниями.