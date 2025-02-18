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Госдума приняла во втором чтении пакет ограничений случаев заключения под стражу

Ведомости

Госдума приняла во втором чтении пакет поправок, ограничивающих случаи заключения под стражу, следует из карточки законопроекта в думской базе. Речь идет о подозреваемых и обвиняемым в совершении преступлений ненасильственного характера, женщинах, имеющих малолетних детей, и лицах, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Инициатором поправок в июне 2023 г. выступил Верховный суд России. Законопроект предусматривает поправки в Уголовно-процессуальный кодекс России (УПК). В действующей редакции кодекса несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого можно заключить под стражу при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях такая мера может быть применена и при преступлениях средней тяжести.

Согласно поправкам, принятым во втором чтении, ограничение свободы может быть применено в отношении несовершеннолетних, беременных женщин, единственных родителей, усыновителей, опекунов малолетних детей или детей с инвалидностью, но только в случае подозрения или обвинения в тяжких или особо тяжких преступлениях. В отдельных случаях их могут заключить под стражу при подозрении в преступлении средней тяжести, если было применено насилие или угроза его применения. К исключительным обстоятельствам также относятся нарушение ранее избранной меры пресечения, отсутствие места жительства на территории России, сокрытие от следствия или суда, неустановленная личность подозреваемого.

Кроме того, поправка предусматривает обязательный учет факта применения насилия при определении меры пресечения. Согласно документу, лица с тяжелыми заболеваниями, включенными в утвержденный правительством перечень, не могут быть заключены под стражу. Наличие заболевания должно быть подтверждено медицинскими документами.

Законопроект расширяет список экономических преступлений, по которым арест не может быть применен. В то же время устанавливается перечень преступлений средней тяжести, за которые возможен арест вне зависимости от наличия насилия. К таким преступлениям относятся неустановленная личность подозреваемого, публичное оправдание терроризма, распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, незаконное проникновение на охраняемый объект.

Дополнительно предлагается распространить норму на ряд преступлений в сфере миграции и преступлений, направленных против государственной власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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