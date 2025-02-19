Путин: никто Украину из процесса переговоров не исключает
Украина, как и Россия, будет участвовать в переговорном процессе с США по мирному урегулированию, заявил президент Владимир Путин. Он уточнил, что это условие обсуждалось еще при телефонных переговорах с президентом США Дональдом Трампом.
«Мне президент Трамп сказал, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает», – заявил Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля находился в Объединенных Арабских Эмиратах, где заявил о намерении посетить Саудовскую Аравию и Турцию. Он сказал, что не планирует встречаться с представителями России или США. По словам Зеленского, власти Украины не были осведомлены о предстоящих переговорах и не будут признавать любые договоренности по мирному урегулированию, заключенные без их участия.
18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. На встрече, кроме главы МИД РФ Сергея Лаврова, также были помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.