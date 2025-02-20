Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), предприниматель Илон Маск обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры. Об этом Маск написал в социальной сети X.
В социальной сети Маск ответил на пост с фотографией последнего сообщения Лиры в X от 31 июля 2023 г. В сообщении журналист говорил, что попытается выбраться с Украины и запросить политическое убежище в Венгрии. Лира предупреждает, что киевский режим может приложить усилия для того, чтобы он исчез.
«Зеленский убил американского журналиста!» – написал Маск.
Лира умер в украинской тюрьме в возрасте 55 лет, где он содержался за преступление, связанное с критикой правительств президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. С мая 2023 г. журналист находился под домашним арестом, но после попытки выехать с Украины в Венгрию был переведен под стражу.
13 января 2024 г. госдепартамент США подтвердил смерть американского журналиста Лиры. 12 января о его гибели в украинской тюрьме со ссылкой на отца сообщил бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.