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Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста

Ведомости

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), предприниматель Илон Маск обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры. Об этом Маск написал в социальной сети X.

В социальной сети Маск ответил на пост с фотографией последнего сообщения Лиры в X от 31 июля 2023 г. В сообщении журналист говорил, что попытается выбраться с Украины и запросить политическое убежище в Венгрии. Лира предупреждает, что киевский режим может приложить усилия для того, чтобы он исчез.

«Зеленский убил американского журналиста!» – написал Маск.

Лира умер в украинской тюрьме в возрасте 55 лет, где он содержался за преступление, связанное с критикой правительств президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. С мая 2023 г. журналист находился под домашним арестом, но после попытки выехать с Украины в Венгрию был переведен под стражу.

13 января 2024 г. госдепартамент США подтвердил смерть американского журналиста Лиры. 12 января о его гибели в украинской тюрьме со ссылкой на отца сообщил бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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