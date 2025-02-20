Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста

В социальной сети Маск ответил на пост с фотографией последнего сообщения Лиры в X от 31 июля 2023 г. В сообщении журналист говорил, что попытается выбраться с Украины и запросить политическое убежище в Венгрии. Лира предупреждает, что киевский режим может приложить усилия для того, чтобы он исчез.