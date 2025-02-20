Глава МИД Турции рассчитывает провести переговоры с Лавровым
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает провести двусторонние переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях встречи глав внешнеполитических ведомств G20 в Йоханнесбурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.
Собеседник агентства уточнил, что на 20 февраля у Фидана запланированы двусторонние встречи, включая переговоры с Лавровым и министром иностранных дел Китая Ван И.
20 февраля Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел G20. Совещание состоится в Йоханнесбурге 20 и 21 февраля.
В ноябре 2024 г. в Рио-де-Жанейро прошел саммит G20 с участием представителей 42 стран. Россию представлял Лавров – президент РФ Владимир Путин не участвовал в саммите, объяснив это желанием не создавать рисков для проведения мероприятия. В итоговой декларации саммита лидеры G20 приветствовали инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Были отмечены негативные дополнительные последствия конфликта для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и роста.