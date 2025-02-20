Глава МИД Турции рассчитывает провести переговоры с Лавровым

В ноябре 2024 г. в Рио-де-Жанейро прошел саммит G20 с участием представителей 42 стран. Россию представлял Лавров – президент РФ Владимир Путин не участвовал в саммите, объяснив это желанием не создавать рисков для проведения мероприятия. В итоговой декларации саммита лидеры G20 приветствовали инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Были отмечены негативные дополнительные последствия конфликта для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и роста.