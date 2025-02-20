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Глава МИД Турции рассчитывает провести переговоры с Лавровым

Ведомости

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает провести двусторонние переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях встречи глав внешнеполитических ведомств G20 в Йоханнесбурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

Собеседник агентства уточнил, что на 20 февраля у Фидана запланированы двусторонние встречи, включая переговоры с Лавровым и министром иностранных дел Китая Ван И.

20 февраля Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел G20. Совещание состоится в Йоханнесбурге 20 и 21 февраля.

В ноябре 2024 г. в Рио-де-Жанейро прошел саммит G20 с участием представителей 42 стран. Россию представлял Лавров – президент РФ Владимир Путин не участвовал в саммите, объяснив это желанием не создавать рисков для проведения мероприятия. В итоговой декларации саммита лидеры G20 приветствовали инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Были отмечены негативные дополнительные последствия конфликта для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и роста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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