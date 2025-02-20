Лавров прибыл в ЮАР на встречу глав МИД G20
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику, чтобы принять участие во встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20). Об этом сообщает ТАСС.
Борт российского правительства приземлился на аэродроме в Йоханнесбурге, где 20 и 21 февраля состоится совещание.
В ноябре 2024 г. в Рио-де-Жанейро прошел саммит G20 с участием представителей 42 стран. Главное внимание на совещании было уделено борьбе с бедностью и голодом, энергетическому переходу и реформированию ООН. Россию представлял Лавров – президент РФ Владимир Путин не принял участия в саммите, объяснив это желанием не создавать рисков для проведения мероприятия.
В итоговой декларации ноябрьского саммита лидеры G20 приветствовали все актуальные и конструктивные инициативы, целью которых является урегулирование конфликта на Украине. Были подчеркнуты негативные дополнительные последствия конфликта для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и роста.