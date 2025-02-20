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Лавров прибыл в ЮАР на встречу глав МИД G20

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику, чтобы принять участие во встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20). Об этом сообщает ТАСС.

Борт российского правительства приземлился на аэродроме в Йоханнесбурге, где 20 и 21 февраля состоится совещание.

В ноябре 2024 г. в Рио-де-Жанейро прошел саммит G20 с участием представителей 42 стран. Главное внимание на совещании было уделено борьбе с бедностью и голодом, энергетическому переходу и реформированию ООН. Россию представлял Лавров – президент РФ Владимир Путин не принял участия в саммите, объяснив это желанием не создавать рисков для проведения мероприятия.

В итоговой декларации ноябрьского саммита лидеры G20 приветствовали все актуальные и конструктивные инициативы, целью которых является урегулирование конфликта на Украине. Были подчеркнуты негативные дополнительные последствия конфликта для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и роста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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