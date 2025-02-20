Лавров прибыл в ЮАР на встречу глав МИД G20

В ноябре 2024 г. в Рио-де-Жанейро прошел саммит G20 с участием представителей 42 стран. Главное внимание на совещании было уделено борьбе с бедностью и голодом, энергетическому переходу и реформированию ООН. Россию представлял Лавров – президент РФ Владимир Путин не принял участия в саммите, объяснив это желанием не создавать рисков для проведения мероприятия.