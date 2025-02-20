Politico: Урсула фон дер Ляйен все жестче контролирует Евросоюз
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен централизует исполнительную власть Евросоюза (ЕС) в течение своего второго срока. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителей ЕС.
По данным издания, в день инаугурации президента США Дональда Трампа из кабинета Урсулы фон дер Ляйен пришли инструкции о необходимости освещать послание президента Европейской комиссии Трампу от 20 января в социальных сетях только определенным образом.
Кроме того, главу обвинили в том, что во время ее нахождения в больнице в январе она скрывала от общественности этот факт и не передавала контроль над исполнительной властью Евросоюза своему заместителю.
По мнению источников издания, «ее стиль руководства становится более контролирующим, чем когда-либо». Более того, источники издания характеризуют нынешний стиль руководства политика как «культуру секретности», появившуюся во время ее второго срока. Особенности ее руководства можно назвать стилем «сверху вниз», считают в Politico.
19 февраля Урсула фон дер Ляйен сообщила в своем Х (экс-Twitter) о согласовании нового пакета санкций против России. По ее словам, «ЕС еще жестче пресекает попытки обхода, <...> вводя новые запреты на экспорт и импорт».
18 июля 2024 г. Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на второй пятилетний срок. По итогам голосования в Европарламенте за нее проголосовал 401 депутат из 719, 284 проголосовали против, а воздержались 15, сообщается на сайте парламента.