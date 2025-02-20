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Politico: Урсула фон дер Ляйен все жестче контролирует Евросоюз

Ведомости

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен централизует исполнительную власть Евросоюза (ЕС) в течение своего второго срока. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителей ЕС.

По данным издания, в день инаугурации президента США Дональда Трампа из кабинета Урсулы фон дер Ляйен пришли инструкции о необходимости освещать послание президента Европейской комиссии Трампу от 20 января в социальных сетях только определенным образом.

Кроме того, главу обвинили в том, что во время ее нахождения в больнице в январе она скрывала от общественности этот факт и не передавала контроль над исполнительной властью Евросоюза своему заместителю.

По мнению источников издания, «ее стиль руководства становится более контролирующим, чем когда-либо». Более того, источники издания характеризуют нынешний стиль руководства политика как «культуру секретности», появившуюся во время ее второго срока. Особенности ее руководства можно назвать стилем «сверху вниз», считают в Politico.

19 февраля Урсула фон дер Ляйен сообщила в своем Х (экс-Twitter) о согласовании нового пакета санкций против России. По ее словам, «ЕС еще жестче пресекает попытки обхода, <...> вводя новые запреты на экспорт и импорт».

18 июля 2024 г. Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на второй пятилетний срок. По итогам голосования в Европарламенте за нее проголосовал 401 депутат из 719, 284 проголосовали против, а воздержались 15, сообщается на сайте парламента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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