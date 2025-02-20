Песков: Россия согласна с США по теме урегулирования украинского конфликта

19 февраля президент США Дональд Трамп назвал президента Украины диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Трамп также заявил, что Зеленский «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, который, по мнению политика, не должен был начаться, где у Украины никогда не было шансов на победу и который Украина не может урегулировать без США.