Песков: Россия согласна с США по теме урегулирования украинского конфликта
В разногласиях между Вашингтоном и Киевом Россия поддерживает администрацию США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков заявил, что США – основной «локомотив», который тащит на себе как мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта, так и финансовое обеспечение военных действий на ее территории.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена поддерживала риторику о продолжении конфликта на Украине и «борьбы до последнего украинца». Администрация Байдена также не заявляла о целях инициировать мирный процесс.
Нынешняя администрация США придерживается мнения о том, что необходимо как можно скорее урегулировать конфликт посредством мирных переговоров. Песков напомнил, что Кремлю импонирует эта позиция. Для мирного урегулирования предпринимаются определенные меры, но пока конкретики мало, рассказал пресс-секретарь.
Говоря о разногласиях между Киевом и Вашингтоном, Песков заявил, что «киевский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству». По мнению политика, Украине нравится бесконтрольное использование денег зарубежных налогоплательщиков и не нравится отчитываться о том, куда эти средства были потрачены.
19 февраля президент США Дональд Трамп назвал президента Украины диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Трамп также заявил, что Зеленский «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, который, по мнению политика, не должен был начаться, где у Украины никогда не было шансов на победу и который Украина не может урегулировать без США.