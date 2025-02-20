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Песков: Россия согласна с США по теме урегулирования украинского конфликта

Ведомости

В разногласиях между Вашингтоном и Киевом Россия поддерживает администрацию США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что США – основной «локомотив», который тащит на себе как мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта, так и финансовое обеспечение военных действий на ее территории.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена поддерживала риторику о продолжении конфликта на Украине и «борьбы до последнего украинца». Администрация Байдена также не заявляла о целях инициировать мирный процесс.

Нынешняя администрация США придерживается мнения о том, что необходимо как можно скорее урегулировать конфликт посредством мирных переговоров. Песков напомнил, что Кремлю импонирует эта позиция. Для мирного урегулирования предпринимаются определенные меры, но пока конкретики мало, рассказал пресс-секретарь.

Говоря о разногласиях между Киевом и Вашингтоном, Песков заявил, что «киевский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству». По мнению политика, Украине нравится бесконтрольное использование денег зарубежных налогоплательщиков и не нравится отчитываться о том, куда эти средства были потрачены.

19 февраля президент США Дональд Трамп назвал президента Украины диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Трамп также заявил, что Зеленский «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, который, по мнению политика, не должен был начаться, где у Украины никогда не было шансов на победу и который Украина не может урегулировать без США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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