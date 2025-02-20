Фурсенко допустил разморозку научных отношений России и США
Разморозка научных отношений между Россией и США возможна, но взаимодействие будет построено иначе, сообщил ТАСС помощник президента РФ Андрей Фурсенко в кулуарах Форума будущих технологий.
По мнению Фурсенко, научные отношения стран никогда полностью не замораживались. Они будут продолжаться, при этом они будут выстраиваться по новым принципам, потому что все «сильно поменялось по разным причинам».
18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. На встрече российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.