Рубио: США потеряли контакт с Россией при Байдене
Во время президентства Джо Байдена в США Америка утратила контакт с Россией, такого не случалось даже в разгар холодной войны, заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистке Кэтрин Херридж на вопрос о масштабах потери связи с РФ при Байдене.
«Контакта не было... Даже в разгар холодной войны, даже в ее худшие дни между США и СССР был контакт», – сказал госсекретарь (цитата по «РИА Новости»).
Рубио обратил внимание на то, что в настоящее время Россия и США могут взаимодействовать по различным вопросам и сократить риски конфронтации, но сохраняется препятствие в виде украинского конфликта.
12 февраля президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели первый с 2020 г. телефонный разговор. Беседа продолжалась полтора часа, в ходе нее обсуждался перезапуск двусторонних отношений РФ и США, а также конфликт вокруг Украины.
18 февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. В том числе, делегации договорились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.