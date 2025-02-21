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Рубио: США потеряли контакт с Россией при Байдене

Ведомости

Во время президентства Джо Байдена в США Америка утратила контакт с Россией, такого не случалось даже в разгар холодной войны, заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистке Кэтрин Херридж на вопрос о масштабах потери связи с РФ при Байдене.

«Контакта не было... Даже в разгар холодной войны, даже в ее худшие дни между США и СССР был контакт», – сказал госсекретарь (цитата по «РИА Новости»).

Рубио обратил внимание на то, что в настоящее время Россия и США могут взаимодействовать по различным вопросам и сократить риски конфронтации, но сохраняется препятствие в виде украинского конфликта.

12 февраля президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели первый с 2020 г. телефонный разговор. Беседа продолжалась полтора часа, в ходе нее обсуждался перезапуск двусторонних отношений РФ и США, а также конфликт вокруг Украины.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. В том числе, делегации договорились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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