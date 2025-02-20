Трамп заявил о наличии у России «козырей» на возможных переговорах с Украиной

19 февраля Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Bloomberg отметил, что для Украины осталось только два сценария: либо продолжать конфликт без помощи США, либо согласиться на любую сделку, о которой договорятся президент РФ Владимир Путин и Трамп.