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Трамп заявил о наличии у России «козырей» на возможных переговорах с Украиной

Ведомости

У России есть определенные «козыри» на возможных предстоящих переговорах по конфликту на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами Белого дома, передает AFP.

По мнению Трампа, Россия хочет закончить конфликт, но у нее есть «козыри», так как она контролирует большое количество территорий, что дает ей преимущество.

12 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Лидеры обсуждали перезапуск двусторонних отношений РФ и США, а также конфликт вокруг Украины.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры между российской и американской делегациями. В частности, стороны условились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.

19 февраля Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Bloomberg отметил, что для Украины осталось только два сценария: либо продолжать конфликт без помощи США, либо согласиться на любую сделку, о которой договорятся президент РФ Владимир Путин и Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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