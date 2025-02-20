Трамп заявил о наличии у России «козырей» на возможных переговорах с Украиной
У России есть определенные «козыри» на возможных предстоящих переговорах по конфликту на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами Белого дома, передает AFP.
По мнению Трампа, Россия хочет закончить конфликт, но у нее есть «козыри», так как она контролирует большое количество территорий, что дает ей преимущество.
12 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Лидеры обсуждали перезапуск двусторонних отношений РФ и США, а также конфликт вокруг Украины.
18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры между российской и американской делегациями. В частности, стороны условились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.
19 февраля Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Bloomberg отметил, что для Украины осталось только два сценария: либо продолжать конфликт без помощи США, либо согласиться на любую сделку, о которой договорятся президент РФ Владимир Путин и Трамп.