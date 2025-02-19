Путин дал высокую оценку итогам переговоров между Россией и США в Эр-Рияде

Представители Киева и Европы во встрече в Эр-Рияде не участвовали. Президент Украины Владимир Зеленский еще до начала переговоров РФ и США говорил, что власти Украины не были осведомлены о них и не будут признавать любые договоренности по мирному урегулированию, заключенные без их участия. Путин на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге назвал реакцию Киева на прошедшие переговоры неуместной истерикой, передает «РИА Новости». По словам президента РФ, посредники в диалоге между Россией и США не нужны. При этом Путин заявил, что в переговорах по решению конфликта будет участвовать Киев.