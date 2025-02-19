Путин дал высокую оценку итогам переговоров между Россией и США в Эр-Рияде

Путин дал высокую оценку итогам переговоров между Россией и США в Эр-РиядеПрезидент также заявил, что с удовольствием встретится с Трампом
Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку итогам переговоров между делегациями РФ и США, прошедших 18 февраля в Эр-Рияде, на которых в том числе обсуждалось урегулирование конфликта вокруг Украины. Заявление он сделал во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.
«Мне доложили, я оцениваю их [переговоры] высоко, результат есть. <…> Оценка положительная. И в целом, как мне докладывали, она [встреча] была очень доброжелательной», – сказал президент.
Путин также сообщил, что с удовольствием встретится с его американским коллегой Дональдом Трампом, но встреча должна быть подготовлена. Точную дату он называть не стал. Президент США во время своей предвыборной кампании неоднократно обещал решить украинский конфликт в течение суток после инаугурации. При получении данных после занятия поста главы государства Трамп изменил свою позицию, что естественно, сказал Путин.
Российский президент подтвердил, что теперь работа диппредставительств двух стран «в нормальном режиме» будет возобновляться. Договоренности об этом вчера были достигнуты делегациями в Саудовской Аравии.
«Постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона и из Москвы ни к чему хорошему не приводит. У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства», – сказал Путин.
Он напомнил также, что России и США еще предстоит решить вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), срок которого истекает через год.
12 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Лидеры обсуждали перезапуск двусторонних отношений РФ и США, а также конфликт вокруг Украины. Спустя почти неделю после этого, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры между российской и американской делегациями. В частности, стороны условились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.
Представители Киева и Европы во встрече в Эр-Рияде не участвовали. Президент Украины Владимир Зеленский еще до начала переговоров РФ и США говорил, что власти Украины не были осведомлены о них и не будут признавать любые договоренности по мирному урегулированию, заключенные без их участия. Путин на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге назвал реакцию Киева на прошедшие переговоры неуместной истерикой, передает «РИА Новости». По словам президента РФ, посредники в диалоге между Россией и США не нужны. При этом Путин заявил, что в переговорах по решению конфликта будет участвовать Киев.
«Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает», – отметил президент РФ.