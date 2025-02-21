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Петиция о запрете музыки на русском языке на Украине набрала 25 000 голосов

Ведомости

Петиция с требованием заблокировать на Украине музыку на русском языке набрала 25 000 голосов, передает украинское издание «Страна». Теперь ее должны рассмотреть в правительстве Украины.

Эта петиция появилась на сайте украинского кабмина 17 февраля. Предполагается, что будут заблокированы песни на русском языке, в том числе украинских исполнителей. Песни требуют заблокировать на стриминговых сервисах, таких как Apple Music, Spotify и др.

Автор петиции пишет, что «русскоязычная музыка может нести в себе идеи и послания, вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к нашему государству».

В марте 2024 г. стало известно, что кабмин Украины потратит 152 млн гривен (почти $4 млн) на развертывание системы, блокирующий телерадиовещание России, Белоруссии и непризнанного Приднестровья в приграничных областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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