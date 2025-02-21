Петиция о запрете музыки на русском языке на Украине набрала 25 000 голосов
Петиция с требованием заблокировать на Украине музыку на русском языке набрала 25 000 голосов, передает украинское издание «Страна». Теперь ее должны рассмотреть в правительстве Украины.
Эта петиция появилась на сайте украинского кабмина 17 февраля. Предполагается, что будут заблокированы песни на русском языке, в том числе украинских исполнителей. Песни требуют заблокировать на стриминговых сервисах, таких как Apple Music, Spotify и др.
Автор петиции пишет, что «русскоязычная музыка может нести в себе идеи и послания, вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к нашему государству».
В марте 2024 г. стало известно, что кабмин Украины потратит 152 млн гривен (почти $4 млн) на развертывание системы, блокирующий телерадиовещание России, Белоруссии и непризнанного Приднестровья в приграничных областях.