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В Кремле не располагают информацией о тайных переговорах США и РФ в Швейцарии

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о том, что представители России и США тайно встречались в Швейцарии для проведения неофициальных переговоров о конфликте на Украине. Об этом он заявил на брифинге, комментируя материал Reuters.

«Не могу ответить на вопрос, не располагаю такой информацией», – отметил Песков.

21 февраля агентство Reuters сообщило, что в последние месяцы представители России и США проводили тайные встречи в Швейцарии для проведения неофициальных переговоров о российско-украинском конфликте. По словам собеседников агентства, встречи проводились с момента победы президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 г. Их детали неизвестны, как и возможное присутствие на них представителей Украины.

Один из источников охарактеризовал тайные переговоры как «неофициальную дипломатию» – термин, обозначающий неофициальные диалоги, направленные на выдвижение идей, а не на разработку конкретных предложений. Подобная встреча прошла в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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