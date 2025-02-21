В Кремле не располагают информацией о тайных переговорах США и РФ в Швейцарии

21 февраля агентство Reuters сообщило, что в последние месяцы представители России и США проводили тайные встречи в Швейцарии для проведения неофициальных переговоров о российско-украинском конфликте. По словам собеседников агентства, встречи проводились с момента победы президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 г. Их детали неизвестны, как и возможное присутствие на них представителей Украины.