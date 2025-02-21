В Кремле не располагают информацией о тайных переговорах США и РФ в Швейцарии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о том, что представители России и США тайно встречались в Швейцарии для проведения неофициальных переговоров о конфликте на Украине. Об этом он заявил на брифинге, комментируя материал Reuters.
«Не могу ответить на вопрос, не располагаю такой информацией», – отметил Песков.
21 февраля агентство Reuters сообщило, что в последние месяцы представители России и США проводили тайные встречи в Швейцарии для проведения неофициальных переговоров о российско-украинском конфликте. По словам собеседников агентства, встречи проводились с момента победы президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 г. Их детали неизвестны, как и возможное присутствие на них представителей Украины.
Один из источников охарактеризовал тайные переговоры как «неофициальную дипломатию» – термин, обозначающий неофициальные диалоги, направленные на выдвижение идей, а не на разработку конкретных предложений. Подобная встреча прошла в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности.