Reuters: Россия и США тайно встречались для обсуждения украинского конфликта
В последние месяцы представители России и США тайно встречались в Швейцарии для проведения неофициальных переговоров о российско-украинском конфликте, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники издания рассказали, что встречи такого формата осуществлялись с момента победы президента США Дональда Трампа на выборах 5 ноября 2024 г. Небольшой круг советников Трампа знал о проведении переговоров. Детали состоявшихся встреч остаются неизвестными, как и то, присутствовали ли на них представители Украины.
Один из источников Reuters охарактеризовал тайные переговоры, как «неофициальную дипломатию» – термин, обозначающий неофициальные диалоги, которые направлены на выдвижение идей, а не на разработку конкретных предложений.
Одна из подобных встреч состоялась в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили собеседники издания.
18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. На встрече российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.