Reuters: Россия и США тайно встречались для обсуждения украинского конфликта

Собеседники издания рассказали, что встречи такого формата осуществлялись с момента победы президента США Дональда Трампа на выборах 5 ноября 2024 г. Небольшой круг советников Трампа знал о проведении переговоров. Детали состоявшихся встреч остаются неизвестными, как и то, присутствовали ли на них представители Украины.