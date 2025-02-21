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Госсекретарь США: на встрече в Эр-Рияде не обсуждались территориальные вопросы

Ведомости

Территориальные вопросы не рассматривались в ходе российско-американских переговоров в Эр-Рияде, сообщил госсекретарь США Марко Рубио журналистке Кэтрин Херридж в интервью, опубликованном на ее странице в соцсети X.

«Мы не обсуждали никаких конкретных вопросов о территориях, ничего из этого, потому что это не было целью встречи», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Рубио, цель переговоров состояла в том, «чтобы определить, есть ли реальный интерес к обсуждению мира или нет».

Встреча делегаций России и США состоялась в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Стороны, в частности, договорились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине. Участвовавший в переговорах министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя итоги встречи, заявил, что в рамках международных отношений должны быть признаны национальные интересы каждой страны. По его словам, с этим принципом согласились Россия и США. Глава МИД РФ также отметил, что препятствием для окончания российско-украинского конфликта является финансовая поддержка и «накачка вооружением откровенно расистского киевского режима».

20 февраля участник встречи в Эр-Рияде со стороны США, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц назвал российско-американские переговоры в столице Саудовской Аравии историческими. Он заявил, что США впервые за многие годы встретились с представителями России и поговорили о пути к миру.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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