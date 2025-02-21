Госсекретарь США: на встрече в Эр-Рияде не обсуждались территориальные вопросы

Встреча делегаций России и США состоялась в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Стороны, в частности, договорились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине. Участвовавший в переговорах министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя итоги встречи, заявил, что в рамках международных отношений должны быть признаны национальные интересы каждой страны. По его словам, с этим принципом согласились Россия и США. Глава МИД РФ также отметил, что препятствием для окончания российско-украинского конфликта является финансовая поддержка и «накачка вооружением откровенно расистского киевского режима».