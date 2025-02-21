Госсекретарь США: на встрече в Эр-Рияде не обсуждались территориальные вопросы
Территориальные вопросы не рассматривались в ходе российско-американских переговоров в Эр-Рияде, сообщил госсекретарь США Марко Рубио журналистке Кэтрин Херридж в интервью, опубликованном на ее странице в соцсети X.
«Мы не обсуждали никаких конкретных вопросов о территориях, ничего из этого, потому что это не было целью встречи», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Рубио, цель переговоров состояла в том, «чтобы определить, есть ли реальный интерес к обсуждению мира или нет».
Встреча делегаций России и США состоялась в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Стороны, в частности, договорились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине. Участвовавший в переговорах министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя итоги встречи, заявил, что в рамках международных отношений должны быть признаны национальные интересы каждой страны. По его словам, с этим принципом согласились Россия и США. Глава МИД РФ также отметил, что препятствием для окончания российско-украинского конфликта является финансовая поддержка и «накачка вооружением откровенно расистского киевского режима».
20 февраля участник встречи в Эр-Рияде со стороны США, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц назвал российско-американские переговоры в столице Саудовской Аравии историческими. Он заявил, что США впервые за многие годы встретились с представителями России и поговорили о пути к миру.