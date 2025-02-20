Лавров: Россия и США договорились признавать национальные интересы друг друга
Национальные интересы каждой страны должны быть признаны в рамках международных отношений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя итоги переговоров России и США в саудовском Эр-Рияде.
«Международные отношения должны выстраиваться на основе признания наличия у каждой страны своих национальных интересов», – сказал министр на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20. По его словам, с этим принципом согласились РФ и США (цитата по ТАСС).
Лавров сообщил, что Западу «пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения».
Завершению российско-украинского конфликта препятствует финансовая поддержка и «накачка вооружением откровенно расистского киевского режима», считает министр. По словам Лаврова, сейчас «приходит осознание» того, что решение может быть найдено путем устранения первопричин кризиса на Украине, включая выполнение обязательств по уважению прав человека, в том числе прав на язык и религию, и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе.
Российско-американские переговоры в столице Саудовской Аравии состоялись 18 февраля. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа.
20 февраля Уолтц назвал историческими российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Он заявил, что США впервые за многие годы встретились с представителями России и поговорили о пути к миру.