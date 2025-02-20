Лавров: Россия и США договорились признавать национальные интересы друг друга

Завершению российско-украинского конфликта препятствует финансовая поддержка и «накачка вооружением откровенно расистского киевского режима», считает министр. По словам Лаврова, сейчас «приходит осознание» того, что решение может быть найдено путем устранения первопричин кризиса на Украине, включая выполнение обязательств по уважению прав человека, в том числе прав на язык и религию, и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе.