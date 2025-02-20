Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Вэнс: Европа находится на пороге мира впервые за три года

Ведомости

Европа приблизилась к установлению мира впервые за три года благодаря усилиям администрации президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Вэнс подчеркнул, что Трамп хочет добиться «прочного» мира в Европе.

«Он не хочет просто остановить войну сейчас, чтобы через месяц она разгорелась снова. Он хочет добиться долгосрочного мира в Европе, потому что президент убежден… что мир в интересах всех. Это в интересах России, в интересах Украины, в интересах Европы, но, что самое главное, – в интересах американского народа. И он будет бороться за это до конца своего срока», – заявил Вэнс на Конференции консервативного политического действия (CPAC).

Вэнс заметил, что Трамп намерен быть президентом мира, отметив, что американский лидер является отличным переговорщиком и талантливым бизнесменом.

На вопрос о статусе переговоров по урегулированию украинского конфликта Вэнс заметил, что пока еще рано давать оценки, но Трамп ничего не исключает.

«Когда он начинает переговорный процесс, он говорит: «Все на столе». Конечно, это вызывает бурную реакцию в американских СМИ, потому что они спрашивают: «Почему вы разговариваете с Россией?» Но как еще закончить войну, если не разговаривать с Россией? – сказал он. – Если вы действительно хотите завершить конфликт, вы должны говорить со всеми сторонами, вовлеченными в боевые действия. И я знаю, что президент этого хочет».

18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа.

Президент Украины Зеленский заявил, что не признает переговоры в Эр-Рияде, поскольку они были проведены без участия Киева. Уолтц говорил 19 февраля, что сейчас отношения США и Украины «сопровождаются разочарованием и явно идут не в том направлении».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных