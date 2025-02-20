Вэнс: Европа находится на пороге мира впервые за три года

«Когда он начинает переговорный процесс, он говорит: «Все на столе». Конечно, это вызывает бурную реакцию в американских СМИ, потому что они спрашивают: «Почему вы разговариваете с Россией?» Но как еще закончить войну, если не разговаривать с Россией? – сказал он. – Если вы действительно хотите завершить конфликт, вы должны говорить со всеми сторонами, вовлеченными в боевые действия. И я знаю, что президент этого хочет».