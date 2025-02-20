Вэнс: Европа находится на пороге мира впервые за три года
Европа приблизилась к установлению мира впервые за три года благодаря усилиям администрации президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Вэнс подчеркнул, что Трамп хочет добиться «прочного» мира в Европе.
«Он не хочет просто остановить войну сейчас, чтобы через месяц она разгорелась снова. Он хочет добиться долгосрочного мира в Европе, потому что президент убежден… что мир в интересах всех. Это в интересах России, в интересах Украины, в интересах Европы, но, что самое главное, – в интересах американского народа. И он будет бороться за это до конца своего срока», – заявил Вэнс на Конференции консервативного политического действия (CPAC).
Вэнс заметил, что Трамп намерен быть президентом мира, отметив, что американский лидер является отличным переговорщиком и талантливым бизнесменом.
На вопрос о статусе переговоров по урегулированию украинского конфликта Вэнс заметил, что пока еще рано давать оценки, но Трамп ничего не исключает.
«Когда он начинает переговорный процесс, он говорит: «Все на столе». Конечно, это вызывает бурную реакцию в американских СМИ, потому что они спрашивают: «Почему вы разговариваете с Россией?» Но как еще закончить войну, если не разговаривать с Россией? – сказал он. – Если вы действительно хотите завершить конфликт, вы должны говорить со всеми сторонами, вовлеченными в боевые действия. И я знаю, что президент этого хочет».
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа.
Президент Украины Зеленский заявил, что не признает переговоры в Эр-Рияде, поскольку они были проведены без участия Киева. Уолтц говорил 19 февраля, что сейчас отношения США и Украины «сопровождаются разочарованием и явно идут не в том направлении».